Paderbon (WB/kcm). Etwa 800 Teilnehmer haben am Freitag im Rahmen des „Fridays for Future“-Streiks vor der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn und in den umliegenden Straßen demonstriert.

Fridays for Future Demo in Paderborn Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Beim „4. Globalen Klimastreik“ der Organisation war Paderborn eine von 519 Städten in Deutschland, in denen sowohl jüngere als auch ältere Bürger ihre Unzufriedenheit zur aktuellen Klimasituation geäußert haben.

Im Hinblick auf die kommende UN-Klimakonferenz, die am 2. Dezember in Madrid startet, wurden in kleinen Theaterstücken und Poetry-Slams sowie mit einem Demonstrationsmarsch am Marienplatz das Klimapaket der Bundesregierung und die Menschenrechtslage in Entwicklungsländern kritisiert.

Trotz eines hohen Regenrisikos nahmen laut Laetitia Wendt, eine der Organisatorinnen, mehr Menschen teil als erwartet worden waren. Es sei wichtig, „nicht aufzuhören, laut zu bleiben“, sagte die Organisatorin.