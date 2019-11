Pro Jahr schmeißt jeder Paderborner 70 Kilogramm Altpapier in die blaue Tonne. Insgesamt fallen 11.500 Tonnen Altpapier an. Foto: Oliver Schwabe

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Die gute Nachricht zuerst: Im kommenden Jahr sollen in Paderborn die Gebühren stabil bleiben. Bei Abfall, Straßenreinigung und Abwasser sind keine Erhöhungen geplant. Nun die schlechte: 2021 müssen sich die Bürger auf Erhöhungen vermutlich in allen Bereichen einstellen.

Die Erlöse durch Altpapier kennen seit Jahren nur eine Richtung: Es geht abwärts. Ursache ist nach Auskunft von Reinhard Nolte, Betriebsleiter des ASP, ein „massives Überangebot auf dem Weltmarkt“. Und das werden auch die Paderborner zu spüren bekommen.

Noch vor ein paar Jahren konnte man mit dem Einsammeln von Papier und Pappe ordentliche Erträge erzielen. Das sei vorbei. Wurden zu besten Zeiten 80 bis 100 Euro pro Tonne Altpapier gezahlt, so sind es aktuell nur noch 15 Euro, berichtete Nolte auf WV-Nachfrage. Der Preisverfall sei überproportional hoch.

Soli-Zuschlag für Altholz-Entsorgung

In der Vergangenheit konnte der Gebührenhaushalt mit den Erlösen aus dem Altpapier entlastet werden. Es kamen mehr als 800.000 Euro pro Jahr für rund 11.500 Tonnen Altpapier zusammen. Für 2020 sind es nur noch 320.000 Euro. Und danach?

Die Situation könnte schon bald kippen: Nach Einschätzungen der Branche wird wohl die Entsorgung von Kartonagen, Pappe und Altpapier künftig bezahlt werden müssen. Das bedeutet: Statt Erlöse wird eine Zuzahlung fällig und die Bürger müssen mit steigenden Gebühren rechnen. Dies werde voraussichtlich 2021 der Fall sein.

Und auch in einem anderen Bereich der Abfallentsorgung steigen die Kosten. Weil in der Vergangenheit die Sperrmüllmenge massiv gestiegen ist, und immer mehr Altholz auf dem Recyclinghof landet, überlegt der ASP auch hier an der Gebührenschraube zu drehen. In der Vergangenheit habe man diesen Bereich kostenneutral betreiben können, so Nolte. Das sei aber nicht mehr möglich. Der Betriebsleiter kündigte an, dass sich die Kommunalpolitiker wohl Mitte 2020 mit der Frage beschäftigen müssten, wie man der Kostenentwicklung begegnen könne. Nolte hält zum Beispiel einen Soli-Zuschlag für Altholz an den Recyclinghöfen für eine mögliche Variante.

15 Millionen Euro werden in den Abwasserbereich investiert

Der ASP will in Personal und Maschinen investieren. 4,5 zusätzliche Stellen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, um dem Arbeitsaufkommen in der wachsenden Stadt Rechnung zu tragen. Darüberhinaus möchte sich der ASP um Fördermittel zur Anschaffung eines vollelektrischen Müllfahrzeugs bemühen. Kosten für das alltagstaugliche Gerät: 600.000 Euro.

Im Abwasserbereich sind für 2020 keine Gebührenanpassungen vorgesehen. Diese müssten jedoch dann im kommenden Jahr für 2021 diskutiert werden, sagte Markus Beine, Abteilungsleiter des Stadtentwässerungsbetriebs. Ein Grund seien die steigenden Kosten für die Klärschlammbeseitigung. Bei den Bauprojekten hat der STEB drei Maßnahmen auf dem Plan: 3,6 Millionen Euro werden zum Beispiel am Paderwall für einen Mischwassersammler fließen. An der Ortsdurchfahrt in Wewer werden am Kanal drei Millionen Euro verbaut. Weitere gut drei Millionen Euro werden für die Kläranlage benötigt.

Reinhard Borgmeier (Linksfraktion) kritisierte, dass sowohl beim Abfall- als auch beim Abwasserbereich Rücklagen in den allgemeinen städtischen Haushalt fließen sollen, um diesen zu stützen. Nach Angaben des ASP sei dieser dazu verpflichtet, weil es sich um zu viel gezahlte Gebühren der Bürger handele. Dass es ausgerechnet im bevorstehenden Wahljahr keine Gebührenerhöhungen geben soll, sei zumindest bemerkenswert, meinte Borgmeier.