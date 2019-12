Der Marktplatz für ehrenamtliches Engagement, das Seniorenbüro und die Domturmbläser laden zum gemeinsamen Weihnachtssingen am 20. Dezember ein. Foto: Hanne Hagelgans

Paderborn (WB/han). Bis zu 5000 Menschen, so schätzt Sozialdezernent Wolfgang Walter, werden sich bei gutem Wetter am Freitag, 20. Dezember, wohl vor dem Paderborner Domturm versammeln, um gemeinsam vorweihnachtliche Lieder zu singen und sich auf das nahe Fest einzustimmen.

Los geht es um 18 Uhr, und gesungen wird etwa 45 Minuten lang.

Bereits zum neunten Mal bieten der Marktplatz für ehrenamtliches Engagement und das Seniorenbüro der Stadt Paderborn das beliebte „Rudelsingen“ an. Hoch oben vom Turm herab werden auch diesmal wieder die Paderborner Domturmbläser die Lieder begleiten.

Wer dabei sein möchte, braucht außer Spaß an der Sache nichts mitzubringen – auch Textsicherheit ist keine Voraussetzung. Denn die ehrenamtlichen Organisatoren verteilen an den Zugängen auf den Marktplatz Liederzettel an die Teilnehmer. Wer sich besonders gut vorbereiten möchte, kann den Liedzettel auch schon zu Hause aus dem Internet über die Homepage der Stadt Paderborn herunterladen und ausgedruckt mitbringen. „Das machen immer mehr Leute so“, erzählt Mitorganisatorin Melanie Struck.

Gesungen würden übrigens ausdrücklich Adventslieder, betont Wolfgang Walter: „Schließlich ist ja noch nicht Weihnachten.“ Tatsächliche Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ können sich die Sangesfreudigen dann für den heiligen Abend oder die Weihnachtsfeiertage aufheben.

Als Vater und mittlerweile auch Großvater habe Weihnachten für ihn persönlich einen hohen Stellenwert, verrät Michael Dreier. Der Paderborner Bürgermeister, der am 20. Dezember ebenfalls mitsingen wird, dankt ganz besonders den ehrenamtlichen Organisatoren für ihren Einsatz.