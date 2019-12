Paderborn (WB). Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der Römerstraße mit der Münsterstraße in Paderborn-Elsen. Die 28-jährige Frau wollte die Münsterstraße gegen 7.45 Uhr über eine grüne Ampel in Richtung Merschweg überqueren. Dabei wurde sie von einem unbekannten Fahrer in einem weißen Kleintransporter am Ellenbogen erfasst.