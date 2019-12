Am Donnerstag, 12. Dezember, kommt sie allein zurück, um 19.30 Uhr erzählt die skurrile Sauerländerin ebenso skurrile Geschichten. Auch wenn ihr neues Programm „Sprechpause“ heißt, wird sich auf der Bühne garantiert kein Schweigen breitmachen.

Der Titel bezieht sich vielmehr auf ein Schweigeseminar, das Frieda Braun und die Frauen ihrer Splittergruppe sieben Tage in einer Herberge absolvieren wollen. Aber so lange nichts sagen zu dürfen, erweist sich als echte Herausforderung – genauso wie das ungewohnt gesunde Frühstück mit einer merkwürdigen „Saatmischung“. Und schließlich beginnen die Mägen als erstes zu sprechen und erschweren das Meditieren.

Hinter „Frieda“ steckt Karin Berkenkopf

Hinter der Kunstfigur „Frieda“ steckt die ehemalige Werbetexterin Karin Berkenkopf, deren Mann, der belgische Kabarettist und Bewegungskünstler Joseph Collard, sie bei Mimik und Gestik unterstützt. Karin Berkenkopf wurde 1963 in Winterberg geboren und fühlt sich ihrer Heimatstadt und den Menschen dort weiterhin verbunden. Und so kommen die Zuhörer in den Genuss, das Sauerland auf urkomische Art und Weise kennenzulernen.

