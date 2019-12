Das Haus an der Neuhäuser Straße ist unscheinbar. Hier und in Bad Lippspringe haben Andreas Beisbart und sein Team bis Ende November 67 Personen betreut. Foto: Jörn Hannemann

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WV). Die Statistik der Landesregierung spricht eine deutliche Sprache. Waren 2011 im Kreis Paderborn 115 Wohnungslose in Häusern von Kommunen und freien Trägern untergebracht, stieg deren Zahl bis 2018 auf 431. Eine Anlaufstelle für diese Menschen ist das Bodelschwingh-Haus an der Neuhäuser Straße in Paderborn – und das seit 140 Jahren.

Der Leiter der Einrichtung, Andreas Beisbart, blickte am Montag zurück und gleichzeitig voraus. „Wir haben mehr Anfragen als Plätze“, stellte er fest. Weil die Mieten auch in Paderborn gestiegen seien und es zu wenige Sozialwohnungen gebe, hätten Personen, die nicht erwerbstätig sind, einen Schufa-Eintrag haben oder aufgrund schlechter Zähne oder abgetragener Kleidung auffallen, kaum noch Chancen auf ein Dach überm Kopf.

36 stationäre Plätze

Die Evangelische Perthes-Stiftung, zu der das Bodelschwingh-Haus und eine Außenstelle in Bad Lippspringe gehören, bietet 36 stationäre Plätze für wohnungslose oder von diesem Schicksal bedrohte Menschen an. Im Haupthaus sind es elf, in Bad Lippspringe 13 Plätze, hinzu kommen angemietete Kleinwohnungen und Apartments in der Stadt und dem Kreis Paderborn. Ergänzt wird die stationäre Hilfe durch das „Ambulant Betreute Wohnen“ (ABW), bei dem Personen in sozialen Schwierigkeiten möglichst so unterstützt werden, dass sie ihre Wohnung nicht verlieren.

„Die Herberge zur Heimat war damals in erster Linie für wandernde Gesellen und sogenannte ‚Stadtstreicher‘ gedacht“, blickte Beisbart 140 Jahre zurück. Nachdem eine Gruppe evangelischer Christen um Pfarrer Böttner ein Gebäude an der Neuhäuser Straße 10 gekauft hatten, konnten sie die „Herberge zur Heimat“ am 8. Dezember 1879 eröffnen. Die Industrialisierung hatte zur Abwanderung vom Land in die Städte geführt, wo Arbeitsplätze winkten. Aber nicht für alle erfüllte sich der Traum. Männer zogen verzweifelt umher und brauchten eine Unterkunft. „Der Aufenthalt in der Herberge war verbunden mit der Pflicht zur Arbeit“, erzählte Beisbart. Deshalb seien Werkstätten eingerichtet worden.

Menschen bleiben im Schnitt bis zu drei Jahre lang

Seit 1998 ist das Bodelschwingh-Haus an der Neuhäuser Straße 68b untergebracht, an alter Stätte wurde das Perthes-Haus als Altenhilfeeinrichtung neu gebaut. Sieben Sozialarbeiter kümmern sich um die elf wohnungslosen Männer, die im Schnitt ein bis drei Jahre im Bodelschwingh-Haus leben und zwischen 20 und 70 Jahre alt sind. Sie bekommen ein Zimmer und fachmännische Hilfe, müssen sich aber selber versorgen und ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft sicherstellen, durch Arbeit, Rente oder Geld vom Staat.

„Wenn sie hier einziehen, haben sie viel oder oder alles verloren und müssen sich erst stabilisieren“, sagte Beisbart. Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Isolation, Süchte und Schwierigkeiten mit Behörden hätten diese Menschen in eine solche Situation manövriert.

Erfolgsquote liegt bei 50 Prozent

Frauen kann Beisbart nicht aufnehmen, weil das Haus getrennte Wohnbereiche nicht möglich macht. Den Männern nützt die Unterstützung der Perthes-Stiftung auf jeden Fall. „Die Hälfte der Menschen, die wir hier betreut haben, konnten wir in eine Wohnung entlassen“, rechnete Beisbart vor.

Zu ihnen gehört der 48-jährige Mirko Schraeder. „Man schläft besser und kann auf die Zukunft bauen“, sagte er am Mittwoch. Der „Klassiker Job weg, Haus weg“ habe ihn aus der Bahn geworfen. Behörden unterscheiden zwischen Wohnungslosen, die keinen Mietvertrag mehr haben, aber zum Beispiel bei Freunden übernachten und den Obdachlosen, die auf der Straße leben.

Geärgert hat sich Beisbart über das Erzbistum, das das Paradiesportal des Doms abends um 18.30 Uhr mit einem Gitter schließt und damit Bettler und Obdachlose aussperrt. „Das ist ein fatales Signal“, kritisierte der Einrichtungsleiter: „Das ist sicher kein bewusster Akt, um Menschen zu vertreiben, aber es signalisiert ihnen ‚Wir wollen euch hier nicht haben‘.“