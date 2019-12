Von Ingo Schmitz

Hobbyautorin Maren Graf aus Paderborn hatte das mörderische Ensemble zusammen gestellt und damit einen guten Geschmack bewiesen. Mit Joachim H. Peters, Katja Bohnet, Robert C. Marley (alias Gerald Hagemann) und Tatjana Kruse servierte sie Krimis zwischen Lachen und Gruseln.

Ein mörderisch gutes Quintett: (von links) Tatjana Kruse, Robert C. Marley, Joachim H. Peters, Katja Bohnet und Maren Graf. Foto: Ingo Schmitz Ein mörderisch gutes Quintett: (von links) Tatjana Kruse, Robert C. Marley, Joachim H. Peters, Katja Bohnet und Maren Graf. Foto: Ingo Schmitz

Den Auftakt zum Hörerlebnis gestaltete Joachim H. Peters. Der vielseitig talentierte Kriminalbeamte aus Lippe sorgte mit seiner weihnachtlichen Kurzgeschichte für eine gehörige Prise schwarzen Humor. Dabei gewährte er Einblicke in das Eheleben von Gottlieb und Hedwig Geulich, die nur eines im Sinn haben: Wie bringe ich meinen Partner möglichst so um die Ecke, dass die Polizei nichts merkt? Die Zuhörer hatten ihre wahre Freude an den hinterlistigen Mordanschlägen, die beide immer wieder durch ein Wunder überlebten. Und als das Paar nach einem Besuch auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt endlich wieder zueinander findet, da gibt es ein Finale, wie man es nicht besser für einen Krimi erfinden kann. Peters war der Beifall sicher für seine einfallsreiche wie kuriose Geschichte, an der alle Geschlechter Gefallen fanden.

Deutlich düsterer ging es mit Katja Bohnet weiter. Mit ihrer krassen bildreichen Sprache setzte sie einen gewöhnungsbedürftigen Kontrapunkt zu Peters. Mit Weihnachtsfrieden hatte die schicksalreiche Begegnung junger Menschen beileibe nichts zu tun.

Robert C. Marley, Goldschmiedemeister mit Paderborner Wurzeln, entführte die Zuhörer anschließend in die Welt der britischen Polizeiermittler. Klassische Detektivarbeit stand im Mittelpunkt der Kurzgeschichte, die mit einem verblüffenden Ende aufwartete. Dabei bewahrheitete sich mal wieder eine alte Krimiweisheit: Nicht nur Hass, sondern auch Liebe kann tödlich sein.

Für das grandiose Finale sorgte die Königin der „Krimödie“, Tatjana Kruse. Mit Süffisanz und Sprachwitz führte sie die Zuhörer durch das Leben einer Autorin, die nur eins im Sinn hat: das Morden. Und dafür sucht sie sich die appetitlichsten Männer aus. Ein Hörvergnügen ganz besonderer Art. Kino-Krimi-Nacht? Bitte mehr davon!

Fünf OWL-Krimis zu gewinnen: Koslowski und der Rabe

Sie wollen mörderisch gute Unterhaltung zu Weihnachten verschenken? Dann sind Sie bei Joachim H. Peters genau richtig. Pünktlich vor dem Fest hat der Kriminalbeamte aus Lippe seinen zehnten „Koslowski-Krimi“ druckfrisch in die Buchhandlungen gebracht. Das Buch „Koslowski und der Rabe“ hat es aus dem Stand unter die Top 10 der meisterverkauften Bücher in OWL gebracht.

Der neue Koslowski ist da. Der neue Koslowski ist da.

In dem aktuellen OWL-Krimi geht es um die Krimi-Kultfigur Koslowski, der sich mit einer Reihe von mysteriösen Morden befassen muss. An den Tatorten, die in Lippe liegen, findet sich jeweils ein toter Rabe. Das Motiv des Unbekannten, der in kurzer Zeit drei Personen kalt macht, bleibt unklar. Ein Zusammenhang zwischen den Opfern wird nicht ersichtlich. Die Mordkommission zieht schließlich Koslowski hinzu. Die mörderische Jagd nach dem Täter beginnt – mit bitteren Rückschlägen. Der 282-seitige Krimi ist im Buchhandel für 12,95 Euro zu haben.

Das VOLKSBLATT verlost heute, Dienstag, fünf von Joachim H. Peters persönlich signierte „Koslowski und der Rabe“. Die Hotline lautet: 0 13 79 / 88 30 09 (0,50 EUR/Anruf Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk). Die fünf Gewinner werden per Los ermittelt.