Von Dietmar Kemper

Mit der Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit, den Zuständen im Kerker und mit dem Kritiker der Verfolgungen, Friedrich Spee, hat sich Frank Sobiech ausgiebig beschäftigt. Nach dem Friedrich-Spee-Förderpreis in Trier erhielt er dafür jetzt auch den Ignaz-Theodor-Liborius-Meyer-Preis des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Westfalens (Abteilung Paderborn). Der ist mit 2500 Euro dotiert und erinnert an den damaligen Domherrn und Gründer des 1824 ins Leben gerufenen Vereins, der heute 900 Mitglieder aufweist.

Spee war in Paderborn Domprediger und Professor für Moraltheologie

Wer sich wie Sobiech mit Frie­drich Spee intensiv befasst, darf sich einer gewissen Aufmerksamkeit in Paderborn sicher sein. Der Jesuit (1591-1635) wirkte hier als Lehrer am Theodorianum, als Domprediger und ab 1629 als Professor für Moraltheologie. Spee pflegte Pestkranke, besuchte als Seelsorger Opfer des Hexenwahns und schrieb sein berühmtes Buch „Cautio Criminalis“ (1631/32), in dem er die Prozesse und die Praxis der Folter anprangerte.

Gegenüber vom Theodorianum erinnert ein Denkmal an ihn. Ein wissenschaftliches Denkmal habe Frank Sobiech dem „Anwalt der Hexen“ gesetzt, würdigte der Direktor des Atertumsvereins Paderborn, An­dreas Neuwöhner, im alten Kapitelsaal des Doms die Leistung des Historikers. Die Geschichte des Saals reicht bis ins Mittelalter zurück und Neuwöhner glaubt, „dass die Domherren hier vor 400 Jahren auch über Friedrich Spee gesprochen haben“. Sobiech bescheinigte er, der Spee-Forschung „völlig neue Impulse“ gegeben zu haben.

Mehr als 80 Archive durchforstet

Privatdozent Sobiech ist seit Oktober 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Patrologie der Theologischen Fakultät Paderborn. Seine Habilitationsschrift schrieb er in Würzburg. Sie heißt „Folter und Geständnis: Friedrich Spee SJ (1591-1635) in der Gesellschaft Jesu“ und ist bereits auf Englisch erschienen, was ihre Bedeutung unterstreicht. Sobiech zog mehr als 80 Archive zu Rate, beschrieb erstmals die Gefängnisseelsorge der Jesuiten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, legte eine vollständige Biografie Spees vor und schilderte obendrein die Geschichte der „Cautio Criminalis“.

In Paderborn zeigte er während seines Vortrags Bilder von Kerkern in der Wewelsburg. Hier sind für 1631 zwei Verfahren wegen angeblicher Hexerei belegt. Die Zellen sind dreckige, dunkle Löcher. Im Paderborner Land stellten Kirche und Obrigkeit eine „um sich greifende Magie“ fest, die Jesuiten sollten als Bollwerk gegen sie dienen.

In Paderborn, berichtete Sobiech, gingen 1630 Bedienstete der Stadt von Haus zu Haus und forderten die Eltern auf, ihre Kinder zu den Jesuiten zu schicken. Die Menschen glaubten an den Teufel, dessen Buhlschaft mit Hexen und an Schadenszauber, der ihre Ernten vernichtete oder ihre Kühe tötete. Scheiterhaufen mit „rächenden Flammen“ wurden entzündet, Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg schaute bei einer Verbrennung selbst zu.

„Vielfach kamen besonders fromme Frauen ins Gefängnis“, stellte Sobiech fest, der die Jahrbücher der jesuitischen Niederlassungen studierte und darin keineswegs auf angeblich typisches Verhalten von Hexen stieß: „Es gibt nicht eine Stelle, an der steht, dass der Jesuit die Zelle betrat und die Frau darin fluchte.“

Tief religiöse Frauen erweckten Argwohn. Hatten die große Sünden begangen und etwas zu bereuen? Geständnisse wurden durch Folter erzwungen, die Gequälten denunzierten weitere Frauen. Sobiech stieß auf Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern. Verbrannte Hexen hätten nicht als beklagenswerte Tote gegolten: „Opfer waren die, die durch Hexerei geschädigt wurden.“

„Man darf mit Menschenblut nicht spielen“

Friedrich Spee von Langenfeld schaute nicht schweigend zu, bezweifelte theologische Positionen und eckte bei seinen Ordensoberen an, die ihn schließlich in Paderborn durch einen Befürworter der Hexenverfolgungen ersetzten. Spee hatte gemahnt: „Man darf mit Menschenblut nicht spielen, und unsere Köpfe sind keine Bälle, die man nur so hin und her wirft. Wenn vor dem Gericht der Ewigkeit Rechenschaft für jedes müßige Wort abgelegt werden muss, wie steht’s dann mit der Verantwortung für das vergossene Menschenblut?“ Sobiech sagte, Spee habe auf sein Gewissen gehört und das Wort Autorität gehasst.