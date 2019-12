Knöllchen in Plastiktüten gibt es in Paderborn nur bei Regen. Foto: Ingo Schmitz

Paderborn (WB/itz). Der Verzicht auf Plastiktüten ist inzwischen auch ein Thema für manche Behörden. Die Stadt Werl im Kreis Soest will künftig darauf verzichten, ihre Knöllchen für die Parksünder in Plastiktüten zu verpacken. Damit spare sie 12.000 Tütchen pro Jahr, teilte die Behörde jüngst mit. In Paderborn möchte man aber weiter auf die Tüten setzen. Aus gutem Grund, wie Pressesprecher Jens Reinhardt jetzt auf Anfrage erklärte.

„Das, was Werl macht, ist mit unserem System nicht zu vergleichen. Werl verteilt ausschließlich eine Vorabinformation darüber, dass der Falschparker mit einer Verwarnung rechnen muss, die dann per Post kommt. Wir haben ein anderes System. Durch die Verwarnung hinter dem Scheibenwischer wird dem Falschparker bei uns unmittelbar die Möglichkeit geben, das Verwarngeld einzuzahlen. Dadurch vermeiden wir in Paderborn weiteren Schriftverkehr und schonen damit Ressourcen, da wir ohnehin einen Arbeitsschritt weniger haben, als Werl“, erklärt Reinhardt.

Bei jährlich 85.000 bis 90.000 Verwarnungen per Scheibenwischer verbrauche Paderborn 7000 Plastikhüllen. „Die Tüten setzen wir nämlich nur witterungsbedingt ein. Etwa 40 Prozent der Verkehrssünder zahlen aufgrund der Scheibenwischerverwarnung. Somit ersparen wir uns in rund 35.000 Vorgängen weiteren Schriftverkehr“, teilt Reinhardt weiter mit.

Auch in der Vorweihnachtszeit ist das Ordnungsamt der Stadt Paderborn fleißig unterwegs und spürt die Parksünder auf. Wer stressfrei und ohne böse Überraschung einkaufen möchte, sollte auf das Park- & Ride-Angebot des Padersprinters zurück greifen, so Reinhardt. Der Shuttle-Service ist an den Samstagen während des Weihnachtsmarkts von 9 bis 22.30 Uhr eingerichtet. Die Busse fahren im 15-Minuten-Takt von der Haltestelle „Heinz-Nixdorf-Wendeschleife“ zu der extra eingerichteten P+R-Haltestelle am „Westerntor“ (Herz-Jesu-Kirche). Erwachsene zahlen für Hin- und Rückfahrt zwei, Kinder einen Euro. Das Parken am Großparkplatz Heinz-Nixdorf-Ring (Riemekestraße 154) ist kostenlos.