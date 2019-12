Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Der Bericht im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT über den Fund einer historischen Bibel aus dem 18. Jahrhundert (WV vom 15. Oktober) hat beim DRK-Kreisverband Paderborn für einen Ansturm gesorgt. Zahlreiche Interessenten meldeten sich und boten Spenden von 500 bis rund 2000 Euro an. Für stolze 1800 Euro, die in die Bildungs- und Jugendarbeit fließen werden, hat das Buch nun den Besitzer gewechselt.

Der Fall ist so ungewöhnlich, wie die Bibel selbst. Vor einigen Wochen war im DRK Sozialkaufhaus Lieblingsstücke in der Friedrich-List-Straße in Paderborn eine Dame aufgetaucht, die dort eine Tasche mit Büchern abgab. Bei der Auswertung der Spende fiel den Mitarbeiterinnen sofort das ungewöhnliche Buch auf, das 1763 gedruckt worden ist. Recherchen ergaben: Diese Bibel ist kostbar. Das DRK entschied sich, das besondere Druckwerk gegen eine Spende abzugeben. „Nach dem Aufruf im WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT gab es eine Menge Bewerbungen. Uns war aber wichtig, dass die Bibel in gute Hände kommt“, betont Heinz Köhler, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Paderborn. Unter den Bewerbungen fand sich auch ein ausführlicher Brief einer Bürenerin, die aber aus Sorge vor Neidern und Einbrechern lieber anonym bleiben möchte.

Vermögen geht an das Bonifatius-Werk

Sie schrieb unter anderem folgende Zeilen: „Bücher – und besonders alte Bücher – haben mich von jeher sehr fasziniert. Gern würde ich die Bibel kaufen, weil ich eine hohe Achtung vor solchen Büchern habe und mich glücklich fühlen werde, wenn ich von Zeit zu Zeit in dieses Exemplar schauen könnte.“ Doch damit nicht genug: Die Spenderin verfolgt mit dem Kauf der Bibel einen doppelten sozialen Zweck: Zum einen soll das DRK das Geld gewinnbringend einsetzen. Zum anderen hat die Spenderin mit ihrem Mann auch bereits den Nachlass geregelt: »Da wir keine Kinder haben ist unser Testament bereits geschrieben. Wir haben das Bonifatius-Werk in Paderborn eingesetzt, damit unser Vermögen an soziale Zwecke vererbt wird. Dazu wird dann auch die Bibel gehören.“

Das Schreiben überzeugte nicht nur DRK-Chef Heinz Köhler, sondern auch DRK-Geschäftsführer Bernd Horenkamp, der die Bürenerin prompt in das Sozialkaufhaus einlud.

Bei der Übergabe der Spende war auch der stellvertretende Landrat Vinzenz Heggen anwesend, der sich von der Intention der 63-jährigen Spenderin begeistert zeigte.

Sie berichtete, dass sie auf einem Bauernhof in Norddeutschland aufgewachsen sei, wo alle Plattdeutsch sprachen. Daher habe sie Probleme mit dem Hochdeutschen gehabt und erst auf dem zweiten Bildungsweg Abitur machen können. Danach habe sich auch der berufliche Erfolg eingestellt. „Weil ich Bücher liebe und immer gelesen habe, bin ich mir sicher: Lesen beflügelt Karrieren!“

36 prächtige Kupfertafeln und eine Kupferstichlandkarte

Als sie endlich die Bibel mit dem Titel „Biblia Sacra Vulgatae Editionis“ in Händen halten darf, ist die 63-jährige Bürenerin begeistert. „Sie sieht sehr schön aus“, stellt sie zufrieden lächelnd fest. Das Buch der Bücher ist reich bebildert und weist 36 prächtige Kupfertafeln und eine Kupferstichlandkarte auf. Der Wert war zunächst auf 800 bis 1000 Euro taxiert worden.

Heinz Köhler vom DRK erläutert die Geschichte des Buches. Demnach habe die Bibel den Pallottinern gehört – eine Gesellschaft apostolischen Lebens in der katholischen Kirche, die 1845 gegründet wurde. Die Bibel sei aber aus dem Archiv der Pallottiner gestrichen und entweiht worden. „Dadurch kann man Eigentum an dem Buch erwerben“, berichtet Bernd Horenkamp. Wem die Bibel in deutscher und lateinischer Sprache zuvor gehört haben mag, darüber gibt es keine konkreten Erkenntnisse. „Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass es möglicherweise ein Oberstudienrat mit den Fächern Englisch und Deutsch war. Die Bürenerin freut sich: »Mein Mann kann Latein. Er wird glücklich sein, wenn er darin lesen kann.“

Seit einem Jahr gibt es das Sozialkaufhaus Lieblingsstücke. Seit dem ersten Tag werden schwarze Zahlen geschrieben, betont Heinz Köhler. Abgeben und kaufen kann dort jeder. „Wir haben aber nicht nur Interesse an Kleidung, sondern auch an allen Dingen, die wertvoll sind. Wir haben die Kompetenz und wir gehen sorgfältig damit um“, verspricht Bernd Horenkamp. Die Bibel ist nicht das einzige historische Buch, das inzwischen beim DRK abgegeben worden ist. In der Bücherecke finden sich alte Atlanten und ein Medaillenbuch über König Ludwig XIV. aus dem 17. Jahrhundert.

Dass die Spende in die Kinder- und Jugendarbeit fließen soll, ist dem Kreisvorsitzenden Köhler sehr recht. Derzeit läuft die DRK-Weihnachts-Hilfsaktion, bei der es darum geht, 1700 Kinderwünsche zu erfüllen. Diese reichen vom Spielzeugauto bis zur Puppe.