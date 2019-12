Von Ingo Schmitz

Die Firma RLS Jakobsmeyer kommt aus dem klassischen Druckbereich. Daher stammen auch die drei Buchstaben RLS. Sie stehen für Repro-Litho-Service – Relikte aus einer alten Zeit. Die Buchstaben stehen aber auch für einen Anfang, der im Jahre 1978 liegt. „Eigentlich dürfte es uns längst nicht mehr geben. Wir haben uns aber inzwischen mehrfach neu erfunden“, berichtet Geschäftsführer Detlef Jakobsmeyer.

Vom gedruckten Flyer in die Welt des Internets

Der gedruckte Flyer stehe weiter hoch im Kurs und sei oft noch selbstverständlich für Firmen bei der Bewerbung von Produkten. Doch darüber hinaus wird mit Hilfe von Augmented Reality das beworbene Produkt – zum Beispiel eine technische Anlage – zum Leben erweckt. Dazu braucht es nur ein Tablet oder ein Handy, eine spezielle App und eben den Flyer. Sobald man das Tablet auf eine Seite des Flyers hält, startet auf dem Gerät die Visualisierung. „Wir können mit der Technik Maschinen und Gegenstände im Maßstab 1:1 an jeden Ort platzieren. Und die Anlage lässt sich sogar animieren“, erzählt Detlef Jakobsmeyer. Die Anlage – in diesem Fall handelt es sich um eine Presse – steht tatsächlich im Raum. Dreidimensional. Man kann sogar – mit dem Tablet in der Hand – durch den Raum um sie herum gehen. 360 Grad! Jedes Detail wird sichtbar, sogar die Struktur des Metalls. Man kann zusätzlich – quasi per Röntgenblick – in die Maschine blicken und sehen, wie sie arbeitet. Ein krasses Erlebnis!

Was im ersten Moment nach Spielerei klingt, habe einen immensen technischen Nutzen. Wenn ein Maschinenbauer einem Kunden eine Anlage verkaufen will, hat er diese sozusagen stets in der Tasche dabei und kann sie vor Ort vorführen – ob auf einer Messe oder eben in der Werkhalle, in der sie später stehen soll, berichtet der Chef. Mit Hilfe dieser Technik lassen sich Schulungen an Maschinen und Geräten durchführen, die noch gar nicht in Betrieb sind. Aber der Nutzen geht noch viel weiter, wie Jakobsmeyer erzählt. Auch Ferndiagnosen bei Fehlern sind möglich. Die Technik erspare dem Service-Mitarbeiter eine lange Anreise und der Firma unnötige Standzeiten. Und sollte mal ein Ersatzteil an der Anlage benötigt werden, dann wird mit Hilfe dieser Software automatisch das Teil bestellt.

Aufträge für weltweit tätige Firmen

„Wir arbeiten für weltweit tätige Unternehmen genauso wie für regional ansässige Firmen“, sagt der Firmenchef. Für den Badmöbel-Hersteller Pelipal (Schlangen) programmiert RLS aktuell eine AR-App-Anwendung. So kann man die gewünschten Badmöbel 1:1 in das heimische Badezimmer projizieren. Das Besondere daran ist, dass man nicht nur die Farben wechseln kann. Auch die Maserung des Holzes wird bis ins Detail gezeigt. Man kann die Schubladen öffnen und schließen. Alles lässt sich in Bewegung versetzen. Größe und Funktionalität werden perfekt inszeniert. „So lassen sich Produkte dem Kunden perfekt erklären“, sagt der Chef.

Ein weiteres Thema bei RLS ist CGI – Computer Generated Imagery. In höchster Präzision werden Produkte dreidimensional am Computer nachgebaut. Die Qualität ist so brillant, dass der Unterschied zu einem Foto nicht zu erkennen ist. Zum Einsatz kommt diese Technik etwa bei Werbeabbildungen. Um eine neue Möbelserie für die Internetseite passend in Szene zu setzen, braucht es keine echten Möbel mehr. RLS baut stattdessen ein komplettes Wohnzimmer dreidimensional in die Computerwelt und lässt hinterher alles wie eine echte Wohnlandschaft aussehen – mit Licht und Schatten und allem, was dazu gehört. Verblüffend!

Großartige Brillanz und Detailtreue

Und wo liegt der Vorteil? „Früher musste man ein ganzes Fotostudio komplett einrichten, um Werbefotos machen zu können. Das ist heute nicht mehr nötig“, sagt Jakobsmeyer. Die großartige Brillanz und Detailtreue ist beeindruckend. Und der Nutzen ist gigantisch. Es können immense Kosten gespart werden.

Das will man sich nun auch bei der Lokführer-Ausbildung zu Nutzen machen. Für die SBH West (Stiftung Bildung und Handwerk) wird eine Schulungssoftware entwickelt, bei der das Rangieren von Waggons im Mittelpunkt steht. Durch den zusätzlichen Einsatz von VR-Brillen wird das Einsatzgebiet der Technik noch größer. Für das Paderborner Unternehmen Bremer hat RLS schon eine Musterlagerhalle eingerichtet. Mit der VR-Brille vor den Augen kann man die Regale inspizieren und Arbeitsabläufe kontrollieren.

Förderung durch das Land NRW

Übrigens: Wer den Umstieg in die Digitale Welt machen möchte, darf sogar auf die Förderung des Landes hoffen. „Digitalisierungsgutschein“ nennt sich die Förderung. Der überschaubare Aufwand lohne sich. Bis zu 25.000 Euro werden gefördert. (Infos bei RLS).

Die Unternehmerfamilie Jakobsmeyer ist inzwischen in dem Business auf vielen Kanälen crossmedial unterwegs. „Mein Sohn Julian hat sein Unternehmen ‚Visual Media‘. Der Schwerpunkt liegt auf professionelle Imagefilme, Dokumentationen für das ZDF, Kinofilme wie ‚Paderborn der Dokufilm‘ oder ‚Pilgrim‘. Mein jüngster Sohn Leon leitet das Unternehmen Black Com Group mit Schwerpunkt B2C Marketing und Social Media.“ Es wird also weiter gehen!