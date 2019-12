Feierstunde im Historischen Rathaus: (von links) Johannes Keder (Präsident des Oberlandesgerichts), Dr. Michael Haas (neuer Präsident am Landgericht Paderborn), Klemens Thiemann (neuer Präsident in Dortmund) und Staatssekretär Dirk Wedel. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). In der guten Stube der Stadt ist Dr. Michael Haas am Montag als neuer Präsident des Landgerichts Paderborn ins Amt eingeführt worden. Der 56-Jährige tritt damit nun auch offiziell die Nachfolge von Klemens Thiemann an, der vor einem Jahr als Präsident zum Landgericht Dortmund gewechselt ist.

Dortmund und Paderborn – das Verhältnis beider Städte hat seit dem 22. November eine ganz neue Dimension erhalten. Damals trennten sich die beiden Fußballclubs nach einem nervenaufreibenden Spiel 3:3. Mit dabei: der neue Landgerichtspräsident.

Thiemann mit vorbildlichem Einsatz

Unentschieden ist das Verhältnis nun auch auf Justizebene: Beide Landgerichtsbezirke haben einen neuen Präsidenten bekommen. Dass es auch in den Justizbehörden um „Fair-Play“ geht, das wurde bei der Feierstunde deutlich. Dirk Wedel, Justiz-Staatssekretär des Landes NRW, lobte das Engagement von Klemens Thiemann, der zehn Jahre lang das Landgericht Paderborn mit „vorbildlichem Einsatz“ geführt habe. Ein Schwerpunkt sei die Personalentwicklung gewesen. Mit Leidenschaft habe er sich für die Bediensteten eingesetzt und Führungsstärke bewiesen. Mit Dr. Michael Haas komme nun ein Justiz-Manager, der eine beeindruckende Karriere vorweisen könne. „Sie gehen bestens gerüstet in das Amt. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand“, gab der Staatssekretär dem „Neuen“ mit auf dem Weg.

„Man versteht sich hier als große Justizfamilie und es ist wirklich schön für mich, nun ein Teil dieser Familie sein zu dürfen“, stellte Haas in seiner Rede fest. Er freue sich auf die Herausforderungen in einem gut bestellten Haus, das Klemens Thiemann hinterlassen habe. Schnell habe er in den vergangenen zwei Monaten seines Wirkens an der Pader festgestellt, dass man sich an den Gerichtsstandorten „in Paderborn, Lippstadt, Brakel, Delbrück, Höxter und Warburg aufeinander verlassen“ könne.

Gemeinsamer Einsatz für den Nachwuchs

Beste Wünsche zur neuen Aufgabe überbrachte Bürgermeister Michael Dreier, der den Landgerichtspräsidenten Dr. Michael Haas zusammen mit seiner Frau Carola und den drei Kindern in Paderborn willkommen hieß. Er betonte das gute Verhältnis zwischen Verwaltung und Politik, Kirche, Wirtschaft und Justiz. Daran wolle er festhalten.

Der Vorsitzende des Anwalt- und Notarvereins Paderborn, Nikolaos Penteridis, appellierte an den neuen Chef der Behörde, dass man sich auch in Zukunft gemeinsam dafür einsetzen müsse, dass Referendare den Weg an die Pader finden. „Es gibt Kanzleien, die schon lange keinen Referendar mehr hatten“, warnte er vor einem Nachwuchsproblem. Großen Dank richtete Frank Henkenmeier als Vorsitzender des Richterrates an den Vizepräsidenten Bernd Woyte, der in den Monaten der Vakanz die Amtsgeschäfte in Paderborn fortgeführt und die Herausforderungen gemeistert habe.

Auch Klemens Thiemann bekam noch einmal das Wort: Der ehemalige Paderborner Landgerichtspräsident betonte, dass er und seine Frau als Münsteraner ursprünglich mit Paderborn gefremdelt hätten. Daraus sei aber eine große Verbundenheit und eine zweite Heimat geworden. „Das liegt zu allererst an den Menschen und an der Region“, stellte er fest.