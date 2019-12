Paderborn (WB). Am Mittwochmittag ist es zu einem großflächigen Stromausfall in Teilen Paderborns gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Schloß Neuhaus und Sennelager. Ursache war ein Defekt in einem Umspannwerk.

Nach Auskunft von Westfalen-Weser-Netz war um 11.44 Uhr am Umspannwerk in Schloß Neuhaus eine Leitung vom Netz gegangen. Auch mehrere Ampeln waren daraufhin ausgefallen, was Ursache für einen anschließenden Unfall auf der Kreuzung Dubeloh/Hatzfelder Straße sein könnte. Eine Unternehmenssprecherin teilte auf Nachfrage mit, dass der Schaden um 12.10 Uhr wieder behoben war und weite Teile der betroffenen Ortsteile wieder ans Netz gegangen seien. Sie rechne damit, dass in Kürze wieder überall der Strom fließe.