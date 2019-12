Paderborn (WB). Das Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn freut sich über zwei neue Exponate. Von sofort an können die Besucher dort eine Nachbildung der – gefälschten – Gründungsurkunde des Abdinghofklosters und eine Fibel aus Paderborn, datiert auf die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts, sehen.

„Die Urkunde ist ein für Paderborn bedeutendes historisches Dokument. Sie erzählt aber auch eine spannende Geschichte: Wieso wird eine Urkunde aus dem 11. schon im 12. Jahrhundert gefälscht?”, fragt der Leiter des LWL-Museums, Martin Kroker. Seine Antwort lautet: „Wir gehen davon aus, dass der Grundbesitz des Klosters angegriffen wurde und man die Besitztümer so beglaubigt festhalten wollte.”

Fibel in ihrer Machart für Paderborn einzigartig

Die vergoldete Bronze-Fibel hingegen sticht aufgrund ihrer Handwerkskunst hervor. „Sie ist prachtvoll und in ihrer Machart, dem Frauenhofer-Typus, für Paderborn einzigartig.” Auch im übrigen Westfalen haben Archäologen nur wenige Exemplare entdeckt.

Anders sieht es mit der gefälschten Gründungsurkunde des Paderborner Benediktinerklosters aus, die auf den 2. November 1031 datiert ist. Sie fällt in eine Zeit, in der sehr viele Urkunden des Klosters unter den Verdacht, gefälscht worden zu sein, gerieten, weshalb auch Zweifel an ihrer Echtheit aufkamen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die Urkunde als verschollen. Wie sie schließlich nach Nürnberg kam, wo sie heute im Original im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt ist, bleibt offen. Einer Echtheitsprüfung aber konnte sie sich so zunächst entziehen.

Dabei stechen die Merkmale einer Fälschung dem Kenner gleich ins Auge. „Die Handschrift ist typisch für das 12. Jahrhundert, obwohl sie keiner der bekannten Fälscherhände zugewiesen werden kann”, erklärt Kroker und ergänzt: „Auffällig sind die verlängerten Buchstabenschäfte, die allerdings erst ab der Mitte der Schrift auftreten. Trotzdem aber scheint es, als sei der Text von einer Hand geschrieben.”

Fälscher orientierte sich an Papsturkund

Erstaunlich ist zudem, dass das Siegel der Urkunde sowohl in der Formulierung als auch in der Darstellung des Bischofs ohne Beispiel ist. Die Aufzählung der Güter hingegen, mit denen Bischof Meinwerk seine Stiftung ausgestattet hat, findet sich genau so auch in der Darstellung einer Urkunde Papst Eugens III., die aber erst 1146 ausgestellt wurde. Kroker: „Der Fälscher hat darüber hinaus auch viele Stilelemente der Papsturkunde übernommen. Die Gründungsurkunde des Abdinghofklosters kann also erst nach 1146 entstanden sein.”

Das zweite neu hinzugekommene Exponat, die Fibel, weist eine weit weniger verzweigte Entstehungsgeschichte auf. Sie ist der Fund eines Sondengängers, der auf sie 2018 in Paderborn-Sande stieß. Kroker: „Sie fiel damit unter das sogenannte Schatzregal und ist staatliches Eigentum. Der Finder gab sie umgehend zurück und freut sich nun, dass sein Fundstück im LWL-Museum für alle sichtbar ist.”

Die vergoldete Kreuzscheibenfibel aus Bronze hat einen Durchmesser von 3,4 Zentimeter. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 10. oder aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts und war ursprünglich als Gewandnadel zum Zusammenhalten von Kleidung gedacht. „Da jedoch die Halterung entfernt wurde, diente die Fibel zuletzt eher als Anhänger”, erläutert Kroker. Die Fibel ist viergeteilt. In der Mitte befindet sich ein Plateau mit grünem und blauem Grubenemail. Die rechteckigen Felder weisen Masken mit mandelförmigen Augen auf. Beide Funde sind in der Dauerausstellung des Museums zu sehen.