Paderborn (WB/LaRo). Die E-Scooter kommen: Ab Freitag, 13. November, bietet das Unternehmen »Tier Mobility« den Verleih dieser Elektrokleinstfahrzeuge in Paderborn an. 160 Elektro-Tretroller würden im gesamten Innenstadtgebiet, ausgenommen der Fußgängerbereiche, aufgestellt, teilte die Stadt mit.

Der Anbieter werde dabei eigeninitiativ und eigenwirtschaftlich tätig. Das Angebot richtet sich an Nutzer ab 18 Jahren.

Die Stadt sieht in den E-Scootern „unter dem Aspekt der vernetzten Mobilität eine Chance, gemeinsam mit unserem ÖPNV den Herausforderungen der letzten Meile zu begegnen“. Das Berliner ist in Ostwestfalen bereits aktiv: In Bielefeld ist der E-Scooter-Bereich jüngst ausgeweitet worden. In Gütersloh rollen die Fahrzeuge seit Mitte Oktober. Immer wieder gibt es auch Kritik an den E-Scootern und deren Fahrern.

Die „Tier Mobility GmbH“ und die Stadt hätten ein gemeinsames Interesse an einer verkehrs- und stadtbildverträglichen Handhabung in Paderborn, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher habe die „Tier Mobility GmbH“ eine Vereinbarung unterzeichnet, die sich an einem Memorandum des deutschen Städte- und Gemeindebundes zur Nutzung von Elektro-Tretrollern in Kommunen orientiert. Darin verpflichte sich die GmbH zur Einhaltung von Verbotszonen in festgelegten Bereichen der Stadt, zur Entfernung von abgestellten Elektro-Tretrollern, wenn diese eine Beeinträchtigung darstellen, zur Qualitätssicherung und zur Nachhaltigkeit.

Rechtslage

Für das Aufstellen der Elektro-Tretroller ist nach der derzeitigen Rechtslage eine städtische Genehmigung nicht erforderlich. Aufstellung und Nutzung der Elektro-Tretroller haben gemäß den geltenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung und der Elektrokleinstfahrzeugverordnung zu erfolgen. Mit Elektro-Tretrollern dürfen lediglich Radwege und, wo solche nicht vorhanden sind, die Fahrbahn befahren werden. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu.