Paderborn (WB/ca). In einem längeren anonymen Schreiben, das unter anderem an die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm und das Justizministerium in Düsseldorf gegangen ist, unterstellt der Absender der Paderborner Justiz Bestechlichkeit. Hintergrund: Der örtliche Anwaltsverein hat Richter und Staatsanwälte für morgen Abend ins Restaurant „Bobberts“ eingeladen. Darin sieht der Verfasser „Vorteilsnahme und justiziellen Klüngel“.