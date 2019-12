Paderborn (WB/dk). Kurz vor Weihnachten noch mal so richtig lachen: Diese Gelegenheit bietet die 33. Auflage des „Kabaretts in der Region“. Für Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr haben sich Ingo Börchers, Sebastian Krämer, Nils Heinrich, Sarah Bosetti, Ingo Oschmann und Jürgen Becker angesagt. Es gibt Eintrittskarten zu gewinnen.

Börchers wird in der Paderhalle moderieren. Aus Bielefeld kommt auch Comedian Ingo Oschmann, dritter Ostwestfale ist der Liedermacher Sebastian Krämer aus Bad Oeynhausen. „Hinterlistigen Humor für Erwachsene“ verspricht Nils Heinrich. Er lebt in Berlin und wundert sich etwa darüber, dass die Opas nach Wacken aufbrechen, während ihre Enkel Helene Fischer hören. Auch Sarah Bosetti lebt in Berlin, „wo sie sich zur Ersparnis eigener Heizkosten im Scheinwerferlicht der Lese- und Kabarettbühnen wärmt“. Nicht mehr vorstellen muss man Jürgen Becker – „Mitternachtsspitzen“ als Stichwort reicht. Karten (23,90 Euro) gibt es in der WV-Geschäftsstelle an der Senefelderstraße.

Zudem verlosen wir fünf mal zwei Karten. Wer sie haben möchte, ruft die Hotline 01379/883009 (0,50 Euro/Anruf dt. Festnetz, ggf. andere Mobilfunkpreise) an. Sie ist von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, geschaltet. Die Gewinner werden benachrichtigt.