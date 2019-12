Paderborn-Wewer (WB). Freie Fahrt auf dem Alten Hellweg: Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt im Zuge der Erneuerung des Alten Hellwegs sind so weit vorangeschritten, dass die Ortsdurchfahrt in Wewer seit Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben ist.

Bis zum 20. Dezember finden jetzt noch Arbeiten im Bereich der Dorfstraße am Kanal statt, bevor die Arbeiten dann in die Winterpause gehen. Über Weihnachten wird der Baustellenbereich an der Dorfstraße geschottert, so dass er dann auch wieder befahren werden kann. Das teilt die Stadt Paderborn mit.

Im neuen Jahr 2020 werden die Arbeiten im Bereich der Dorfstraße am 20. Januar wieder aufgenommen. Voraussichtlich eine Woche später, am 27. Januar, beginnt dann der dritte Bauabschnitt im Rahmen der Erneuerung des Alten Hellwegs. Dieser schließt sich an den Bereich des zweiten Bauabschnitts an und reicht von der Wasserburg bis zum Lanfert.

Genaue Informationen zur Verkehrsführung im dritten Bauabschnitt werden rechtzeitig vor Beginn des dritten Bauabschnittes im neuen Jahr über die Presse und die Homepage der Stadt Paderborn bekannt gegeben.

Die Stadt Paderborn bedankt sich bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern, Geschäftstreibenden sowie Bürgerinnen und Bürgern in Wewer für das große Verständnis und die gute Zusammenarbeit während des zweiten Bauabschnittes.