Von Ingo Schmitz und Stefan Werding

Paderborn/Hamm (WB). Die erste Stadt in Ostwestfalen-Lippe macht Ernst damit, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver zu machen – wenn auch zunächst nur begrenzt: Von August 2020 an sollen Bürger in Paderborn am ersten Samstag des Monats Busse des Padersprinters sowie Regionalbusse und die Bahn kostenlos nutzen können. Das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre angelegt. Die Mindereinnahmen werden aus dem städtischen Haushalt bestritten.