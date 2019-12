Von August 2020 an soll in Paderborn jeweils am ersten Samstag im Monat der ÖPNV kostenlos genutzt werden können. Das gilt für Busse und Bahn im Stadtgebiet. Das hat die neue Mehrheit aus CDU, SPD und Grünen beschlossen. Foto: Jörn Hannemann

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Handfeste Überraschung im Paderborner Stadtrat: CDU, SPD und Grüne gehen erstmals eine so genannte Kenia-Koalition ein, um den Haushalt 2020 mit breiter Mehrheit beschließen zu können.

FDP, Linksfraktion, LKR, Für Paderborn und FBI konnten am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss nur staunend zusehen, wie die neue Mehrheit einen Antrag nach dem nächsten durchsetzte. Die FDP hingegen erlitt mit ihren insgesamt sieben eigenen Anträgen eine Bauchlandung – darunter unter anderem eine Anpassung des Bußgeldkatalogs sowie die Kürzung von Mitteln für externe Gutachten und Planungsaufträge.

Die neue Koalition beschloss unter anderem ihr ÖPNV-Paket, das gemeinsam im Vorfeld geschnürt worden war. Die SPD setzte sich dabei mit ihrer Idee zum Pilotprojekt durch, das Busfahren jeweils am ersten Samstag im Monat von August 2020 an kostenlos zu machen. Die CDU wiederum hatte sich die Vergünstigung des Padersprinter-Kurzstreckentarifs auf einen Euro auf die Fahne geschrieben und die Grünen die Einführung eines Fun-Einzeltickets für Jugendliche zum Preis von 1,50 Euro. Die Mehrkosten betragen für die letzten fünf Monate im Jahr 2020 insgesamt 140.000 Euro. Im Jahr 2021 ist mit erheblichen Steigerungen zu rechnen.

Die Müllabfuhr kommt elektrisch

Weitere 550.000 Euro – abzüglich einer 80-prozentigen Förderung – betragen die Mehrkosten zur Anschaffung eines E-Müllfahrzeugs, die ebenfalls von den Grünen ins Spiel gebracht und von CDU und SPD mitgetragen wurden. Weitere Kenia-Beschlüsse befassten sich mit der Anschaffung von Leih-Lastenrädern für die Quartiersarbeit (11.000 Euro), der Kauf von Belegungsrechten für Wohnungen, in denen Menschen aus Hilfeeinrichtungen wie KIM oder Frauenhaus untergebracht werden sollen (50.000 Euro) sowie die Einrichtung zusätzlicher Stellen für die Verwaltung. Konkret geht es der Dreier-Koalition darum, zwei volle Sachbearbeiterstellen für die Verbesserung der ÖPNV-Angebote sowie für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur einzurichten. Noch einmal 300.000 Euro sollen nach dem Willen der neuen Dreier-Groko in den Klimafonds fließen.

Die Vorschläge von CDU, SPD und Grünen wurden zum Teil heftig von der Opposition attackiert. Alexander Senn (FDP) und Johannes-Willi Knaup (LKR) sprachen von zum Teil willkürlichen Summen, die bei den Anträgen von Schwarz-Rot-Grün festgelegt worden seien. Doch der Protest brachte nichts.

Angst vor dem Groko-Effekt

Grünen-Fraktionschef Dr. Klaus Schröder erklärte auf Anfrage, dass die Grünen zunächst auf die SPD und dann gemeinsam auf die CDU zugegangen seien, um eine breite Mehrheit zu bekommen. Er freue sich über die zahlreichen „grünen Ideen“, die in den Haushalt einfließen werden. Das große Defizit im Haushalt verlange nach einer breiten Mehrheit. Die Grünen seien bereit, mit in die Verantwortung zu gehen. Allerdings beziehe sich dieses Bündnis zunächst nur auf die anstehende Haushaltsverabschiedung am kommenden Dienstag im Rat.

Auch SPD-Chef Franz-Josef Henze zeigte sich mehr als zufrieden. „Damit es in Paderborn weiter geht, müssen sich die großen Parteien zusammenschließen“, ist er überzeugt. Allein mit der CDU habe man diesen Schritt jedoch nicht wagen wollen – zu sehr schrecke das Groko-Beispiel auf Bundesebene und die Folgen ab.

Nach Worten von CDU-Fraktionschef Markus Mertens habe sich die neue Mehrheit erst kurzfristig ergeben. Er lobte, dass es mit SPD und Grünen eine „vernünftige Gesprächsbasis“ gebe.

Kommentar von Ingo Schmitz

Erst waren es CDU und FDP, die nach der Wahl 2014 den Rat anführten. Dann lautete im Jahr 2018 die Devise: Alle gegen die CDU. Als der Haushalt 2019 verabschiedet wurde, brachte Schwarz-Rot den Etat auf den Weg. Und jetzt gilt als sicher, dass die Kenia-Koalition aus Schwarz-Rot-Grün dem Haushalt 2020 ihren Stempel aufsetzen wird. So bunt war eine Legislaturperiode in Paderborn wohl noch nie.

Reicht die neue Mehrheit für mehr? Ja, weil große Her­ausforderungen gleich zu Beginn des Jahres auf den Rat warten und die gemeinsamen Schnittmengen vorhanden sind. Beispiel: Neubau der Stadtverwaltung. CDU, SPD und Grüne sind sich einig, dass der Neubau kommen muss, weil die alten Gebäude marode sind. Allen ist klar: Das Projekt wird in jedem Fall teuer. In den nächsten Wochen wird es also darum gehen, auf einen Nenner zu kommen. Politik ist eben auch die Kunst der Kompromisse.