Von Dietmar Kemper

Mit vier Abendkonzerten und etwa 20 Workshops lockt Europas größtes Schlagzeugfestival dann Fachleute und Musikfreunde ins Heinz-Nixdorf-Museumsforum. „Von analog bis digital“ lautet das in einer Zeit hochaktuelle Motto, in der Songs und Alben bei Spotify heruntergeladen werden und in vielen Musikgenres zunehmend mit Elektronik gearbeitet wird. Auch in konservativen Spielarten wie Rock und Metal, wie der Drummer von Axxis, Dirk Brand, am Freitag deutlich machte: „70 Prozent der Schlagzeuger, die in Wacken spielen, sind schon elektrifiziert.“ Die Rolle des Schlagzeugers habe sich gewandelt, vielfach steuere er auch das Licht.

Konzerte und Workshops

Brand, schon ein alter Hase beim Festival, wird wieder spielen und Workshops geben, ganz so, wie es das erfolgreiche Konzept von „Drums ‘n’ Percussion“ vorsieht. Die Planung sei noch „im Fluss“, sagte der künstlerische Leiter Uli Frost, der aber schon einige wohlklingende Namen nennen konnte. Neben Brand werden Chester Thompson (Genesis), Lenny Castro (Toto), Rene Creemers (Drumbassador), Tal Bergman, der einen Workshop zur Musik in Videospielen anbieten wird, sowie Thilo Brandt (SDP) und der für seine Aufnahmetechnik gerühmte Al Schmitt kommen. Weil es das Festival schon seit 2001 gibt, will Frost viele Archivaufnahmen im Ausstellungsbereich zeigen.

HNF-Geschäftsführer Jochen Viehoff sprach von einer „schönen Tradition“ und Gelegenheit, darüber nachzudenken, wo die Anknüpfungspunkte zwischen der Welt der Computer und der der Musik sind. Diese Schnittstelle ist die Digitalisierung. „Sie hat nicht nur die Musikproduktion, sondern auch die Musikdistribution verändert“, betonte Viehoff. Im VR-Studio will das Museum zeigen, was technisch heute möglich ist.

Einzigartiges Festival

Musiker wie Dirk Brand kommen gern. „Dieses Festival sucht weltweit seinesgleichen – auch wie sich um die Teilnehmer gekümmert wird“, lobte er. Beim Festival gehe es nicht nur darum, die Künstler vorzustellen, sondern auch deren Arbeit mit den Workshopteilnehmern, auch mit Kindern, „unserer Zukunft im Musikbereich“. Zu den Unterstützern gehören Firmen wie Lightpower und Sound Linear und die Stadt Paderborn. Der stellvertretende Bürgermeister Bernhard Schaefer war vor zwei Jahren zum erstenmal dabei und schwärmte am Freitag von einem „Ereignis, das ich so schnell nicht vergessen werde“.

Early-Bird-Ticket

Das Early-Bird-Ticket für alle Konzerte kostet 69 Euro, Einzeltickets 22 Euro. 350 Personen finden pro Konzert Platz. Die Workshoppakete liegen zwischen 194 und 299 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.drums-and-percussion.de und www.drumsandpercussion-shop.de.