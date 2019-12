Seit 26 Jahren steht Bernd Gieseking mit seinem satirischen Jahresrückblick auf der Bühne. An Feinsinnigkeit hat sein stets aktualisiertes Programm nichts verloren. Foto: Michael Welling

Er war der erste, der vor mehr als einem Vierteljahrhundert mit diesem besonderen Kabarettform zum Jahresende regelmäßig durch die Lande tourte, mittlerweile sind viele seiner bekannteren Kollegen nachgezogen. „Ab dafür“ heißt sein alljährlich neu strukturiertes und aktualisiertes Programm, das am Samstagabend im wie immer vollbesetzten Amalthea-Theater für zwei vergnügliche, aber auch nachdenkliche Stunden sorgte.

„Seit 26 Jahren mache ich diese Jahresrückblicke nun schon“, erzählte er zu Beginn, „aber dieses Jahr mit neuen Texten“, fügte er schmunzelnd hinzu. An seinem Stehpult kam er ohne technische Verstärkung oder sonstige Hilfsmittel aus. Dabei wechselte Gieseking beständig zwischen seiner Rolle als kritischer Berichterstatter und Satiriker, würzte das Ganze mit viel Komik, Nonsens und griff auch schon mal zur gereimten Form. Es ist nicht nur der politische alltägliche Wahnsinn, den er in vergangenen Monaten in sich aufsaugte und zu seinem Jahresrückblick verarbeitet hat.

Es war eine rasante kabarettistische Achterbahnfahrt, immer pointiert und auf den Punkt gebracht. Natürlich lag ein Augenmerk hier auf den politischen Parteien und ihren Vertretern: „Von Angela Merkel kann man lernen, denn nur eine Physikerin kann Widerstände berechnen“, witzelte er. Herrlich seine fiktiven Telefonate zum Beispiel mit Ursula von der Leyen oder Willy Brand, denen er vom heimatlichen Sofa bei einer Flasche Wein („nicht die erste, da klingelt das Telefon“) so manch Vertrauliches entlockte und die sich wie ein roter Faden durchs Programm zogen. Als weiterer Running Gag musste Konfuzius herhalten, der (fiktive) „Weise aus Ostwestfalen“, den er oft Zwerchfell strapazierend zitierte.

Witzige Geschichten, das Überspitzen oder auch nur mal das süffisante Zitieren besonders gegen Rechts sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Die SPD habe in diesem Herbst mit dem Stoßseufzer „Habemus Duam“ ihre neue Parteidoppelspitze begrüßt, und auch noch beide in der SPD. Die horrenden Verträge mit der Maut, die Verkehrsminister Scheuer abgeschlossen hat, der Große Zapfenstreich für Ursula von der Leyen, bei der Amtsnachfolgerin Kramp-Karrenbauer von der Nationalhymne so überrascht wurde, dass sie nicht mitsang. Überhaupt die CDU, die sich gerade selber zerlegt, wie die SPD es fast schon hinter sich hat.

Doch Gieseking blickte nicht nur zurück, sondern wagte auch einen Blick in die Zukunft, in diesem Fall der CDU: Philipp Amthor (wird noch jeden Tag von seinen Eltern zum Bundestag gebracht) wird demnächst die CDU aufmischen, ein typischer „Enkeltrick“.

Giesekings rasanter Querschnitt durch die Peinlichkeiten und Höhepunkte der vergangenen zwölf Monate wird von den knapp 100 Zuschauern im Amalthea-Theater mit reichlich Beifall bedacht.