Von Matthias Band

Neue Eisbahn vom TV 1875 eröffnet Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Die mobile Eisbahn soll ein erster Schritt hin zur geplanten Eishalle sein, die, wie berichtet, auf einer Wiese hinter dem Beachvolleyballfeld neben dem 2007 eröffneten Sport- und Begegnungszentrum des TV 1875 im Goldgrund errichtet werden soll. Dafür fehlt aber noch der politische Beschluss. Den Bauantrag will der TV im Januar einreichen. „Wenn alles gut läuft, könnte die Eishalle im Frühjahr 2021 fertig sein“, sagte TV-Präsident Franz Driller dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT.

Verein bedankt sich für die unbürokratische Hilfe

Bei der Eröffnung bedankte sich Driller bei der Stadt für die unbürokratische Hilfe. „Als wir vor vier Wochen die Idee hatten, dass es doch nett wäre, jetzt schon mal eine Eisbahn anzubieten, haben wir sehr schnell eine Genehmigung bekommen. Das ist alles sehr unkompliziert gelaufen“, sagte Driller und weiter: „Um Weihnachten herum werden Wünsche erfüllt. Und unser größter Wunsch ist eine Eishalle. Das hier ist eine Zwischenlösung. Beim Thema Eishalle wird der TV nicht locker lassen. Und dann würde die Stadt Paderborn auch wieder ihrem Ruf als Sportstadt gerecht.“

Der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke (SPD) dankte dem Verein für die Initiative. „Das macht Appetit auf mehr“, sagte Pantke. TV-Präsident Driller bedankte sich darüber hinaus bei Eishockey-Trainer Viktor Trippel und bei Peter Rudi, die hinter dem Projekt mobile Eisbahn stehen und gemeinsam mit weiteren Mitstreitern auch die geplante Eishalle im Goldgrund betreiben wollen.

Unterschriftenliste für neue Eishalle liegt aus

Am Samstag waren etwa 100 Besucher zur Eröffnung gekommen. Viele von ihnen probierten das neue Angebot auch gleich aus und drehten ihre Runden auf der Eisfläche. Eishockey-Trainer Trippel erklärte, dass derzeit viele Eishockeyspieler nach Bielefeld zum Training fahren müssten. Er setzt seine Hoffnung daher auf die neue Eishalle, für die eine Unterschriftenliste auf der provisorischen Eisbahn ausliegt. Das sieht auch Eiskunstlauftrainerin Rubina Schirp so. „Viele von uns konnten seit der Schließung der Eisbahn in Mönkeloh im März 2018 gar nicht trainieren. Manche fahren nach Bielefeld oder Willingen, aber das ist mit Schule und der Belastung auch nicht einfach.“ Die aktuell noch gut 80 der einst 200 Mit­glieder der Eiskunstabteilung, die als einzige in der Region auch eine Erwachsenengruppe anbietet, hat der TV übrigens bis auf weiteres beitragsfrei gestellt.

Öffnungszeiten und Preise

Die Öffnungszeiten der mobilen Eisbahn sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, an den Wochenenden von 10 bis 20 Uhr. In den Weihnachtsferien ist die Eisbahn täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Heiligabend kann dort von 10 bis 13 Uhr Schlittschuh gelaufen werden, am ersten Weihnachtsfeiertag von 15 bis 20 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 bis 20 Uhr. An Silvester ist die Eisbahn von 10 bis 13 Uhr und an Neujahr von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Außer einem Schlittschuhverleih – die Leihgebühr beträgt 3 Euro pro Schlittschuhpaar – ist auch ein Imbissstand vor Ort. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, Schüler zahlen 2 Euro.