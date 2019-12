Von Michael Welling

Paderborn (WB). Für zauberhafte und phantasievolle Unterhaltung für jung und alt sorgt seit Sonntag die Kolpingspielschar zweimal täglich in der Paderhalle. Mit „Ariella, die kleine Meerjungfrau“ von Walter Edelmann ist den Akteuren um Regisseur Alexander Georg-Witt ein echter Glücksgriff gelungen, hier merkt man die Liebe zum Detail in jeder Faser der sehenswerten und liebenswerten Inszenierung.

Die Geschichte spielt unter und über Wasser, in einem schon fast opulenten Bühnenbild, unterstützt von pfiffigen Regieeinfällen, vielen Liedern (Musik: Frank Dornseifer) und einer perfekten Licht- und Tontechnik. Anscheinend haben sich die Akteure der Kolpingspielschar nach dem Wegfall des langjährigen Hauptsponsors, der Benteler AG (60 Jahre mit an Bord) „Jetzt erst recht“ gesagt und ein opulentes, abwechslungsreiches Bühnenbild gezaubert, wie man es auf der eigentlich auf Tourneeproduktionen eingestellten Bühne der Paderhalle nur selten sieht.

Fast 30 Akteure agieren in farbenfrohen Kulissen

Farbenfroh, multifunktional und die ganze Bühne ausnutzend, waren alleine schon die Kulissen ein echter Hingucker. In dieser tummelten sich 90 Minuten lang sage und schreibe fast 30 Akteure in farbenfrohen und phantasievollen Kostümen, die den meisten nur als Zeichentrickfilm bekannte Geschichte der Meerjungfrau Ariella zum spannenden und abwechslungsreichen Leben erweckten. Da wurde gekämpft und gesungen, geliebt und gelitten – aber immer kindgerecht.

Ariella setzt sich über Verbote hinweg

Unten im Meer könnte alles so schön und einfach sein für Ariella und ihre Schwestern. Der mächtige Meerkönig Dreizack sorgt für Frieden zwischen den skurrilen Meerestieren. Der griesgrämige Knurrhahn Herr Motzke schimpft über alles und jeden, die Meerhexe Ursula möchte selbst die Macht im Ozean – und Ariella ist so neugierig und abenteuerlustig, dass sie sich über alle Verbote ihres Vaters Dreizack hinwegsetzt. Sie will auch die anderen Welten kennenlernen, die über dem Wasser liegen und die sie nur aus Erzählungen kennt.

An Land schließt sie schnell Freundschaft mit den frechen Möwen und sie bewundert den mutigen Prinzen Aramis, der auf seinem Schiff von Piraten überfallen und ausgeraubt wird. Ariella kann ihn mit ihrem wunderbaren Gesang erretten, verliebt sich in ihn, darf sich ihm aber nicht zeigen. Doch Prinz Aramis sucht seine Retterin, deren Stimme ihn verzaubert hat. Die kleine Meerjungfrau wünscht sich sehnlichst Beine wie die Menschen, damit sie beim Prinzen leben kann. In ihrer Not bittet sie die hinterhältige Meerhexe um Hilfe. Doch die verlangt einen sehr hohen Preis für den Zauber: Ariellas wundervolle Stimme. Ohne diese, so scheint es, ist es für Ariella unmöglich, sich dem Prinzen zu erkennen zu geben.

Auch 2020 wird es ein Weihnachtsstück geben

Dass es auch im nächsten Jahr ein Wiedersehen mit der Kolpingspielschar bei einer Weihnachtsinszenierung geben wird, erfuhr man im Schlusssong: „Wir zieh’n uns zurück. Ihr dürft nun auch nach Hause gehen. Wer es will, kann uns im nächsten Jahr dann wiedersehen.“ Der Applaus ließ erahnen, dass die Spielschar auch 2020 vor vollen Rängen spielen wird.