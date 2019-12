Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Ein ärztlicher Notdienst für Menschen ist selbstverständlich. Warum gibt es keinen für Tiere? Das fragt sich Gila Albayrak-Ponta und fordert Tierärzte auf, einen flächendeckenden Bereitschaftsdienst in Paderborn einzurichen. Aufgerüttelt hat sie ein Vorfall am 7. Dezember vor ihrer Haustür am Peckelsheimer Weg.

Jungs aus der Nachbarschaft hätten gegen 14.30 Uhr bei ihr geklingelt und über Geschrei berichtet, erzählt Albayrak-Ponta. Daraufhin sei sie nach draußen gegangen und habe einen kleinen Hund „wie tot“ auf dem Gehweg liegen sehen. „Er hatte einen schweren Biss am Hals und wäre gestorben“, ist sie überzeugt. Die Besitzerin sei wie gelähmt gewesen, die Besitzerin des Hundes, der zugebissen haben soll, kreidebleich. Sie habe den angeleinten Hund nicht halten können.

Gila Albayrak-Ponta ergriff nach ihrer Schilderung die Initiative und legte den verletzten kleinen Hund in den Kofferraum ihres Autos, um damit zu einem Tierarzt zu fahren. Sie rief ihre Freundin Friederike Waldmann an und bat sie herauszufinden, welcher Tierarzt Notdienst hat. Deren Anrufe und die einer Mitarbeiterin ihrer Boutique blieben aber erfolglos. Sie solle zu einer Tierklinik nach Bielefeld fahren, habe es geheißen.

„Manchmal geht es um Leben und Tod“

Daraufhin nahm Albayrak-Ponta Kontakt zu ihrer Tierärztin in Büren auf, die den Hund schließlich behandelte und rettete. „Es kann doch nicht sein, dass man niemanden in Paderborn hat, es gibt hier so viele Tiere und manchmal geht es um Leben und Tod“, wundert sich die Frau. Ärzte und Apotheken würden einen Notdienst anbieten, und da müsse es „doch machbar sein, dass auch ein Notdienst für Tiere eingerichtet wird“. In Berlin gebe es für sie sogar Krankenwagen.

Gila Albayrak-Ponta, die selbst eine Hündin hat, betont: „Es ist ein Alptraum, dabei zuzugucken, wie der eigene Hund angegriffen und möglicherweise totgebissen wird.“ In Paderborn sind rund 5000 Hunde gemeldet, die Stadt wächst und mit den Menschen auch die Zahl der Vierbeiner.

Tierärzte sind nicht zum Notdienst gezwungen

„Es gibt in Paderborn keinen übergeordneten tierärztlichen Notdienst“, bestätigte Christoph Sudendey das Problem. Deshalb sei der Unmut von Gila Albayrak-Ponta verständlich. Allerdings müsse man sich die Rechtslage genauer ansehen, erklärt der Vorsitzende der Kreisstelle Paderborn der Tierärztekammer Westfalen-Lippe. Tierärzte seien zwar gehalten, aber nicht verpflichtet, an einem Notdienst teilzunehmen. Laut Gesetz gelte ein Tier als Sache und in solchen Fällen greife das Arbeitszeitschutzgesetz und die Regelungen für Bereitschaft seien andere als die für Ärzte, die Menschen behandeln.

Ruhephase von elf Stunden

Wenn zum Beispiel ein Tierarzt, der freiwillig Notdienst macht, nachts zu einem kranken Pferd aufbricht, müsse er sich anschließend mindestens elf Stunden ausruhen, erläutert Sudendey. Das Arbeitsschutzgesetz schreibe eine solche Ruhephase vor. „Dann fällt er aber für den nächsten Tag für die Praxis als Arbeitskraft aus“, betont Sudendey. Auch wegen des Fachkräftemangels bekämen Tierarztpraxen einen Notdienst „wirtschaftlich und personell nicht gestemmt“. Während einzelne Tierärzte Rufbereitschaft machten, aber zuhause sein könnten, müssten Tierkliniken Bereitschaftsdienste mit Kollegen vor Ort bereithalten. Wegen dieses Aufwands hätten viele den Status Tierklinik freiwillig wieder abgegeben, weiß Sudendey.

Er ist Tierarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Büren und bietet für seine Kunden einen Notdienst an. Das macht auch Tierarzt Reinhard Kaup in Paderborn. Dafür hat er sich mit drei Kollegen und zwei Kolleginnen zu einem Netz zusammengeschlossen. Warum andere kein Interesse haben, erklärt sich Kaup so: „Die halten es nicht für notwendig. Haben Sie Lust, am Wochenende zu arbeiten?“

Nicht nur die eigenen Kunden kommen

Das führt dazu, dass nicht nur seine eigenen Kunden mit Tieren, die Biss- oder andere Verletzungen haben, einen Unfall hatten oder krank geworden sind, am Wochenende zu Reinhard Kaup kommen. Die Notfallversorgung für den gesamten Kreis sei aber nicht zu schaffen, betont er: „Es gibt Wochenenden, da bin ich rund um die Uhr beschäftigt. Kunden anderer Praxen weise ich dann auf die Tierkliniken in Bielefeld oder Hannover hin.“

Notdienst in Münster

Der Blick in andere Städte zeigt, dass es zum Beispiel in Münster einen Notdienstplan für Haustiere gibt. Welcher Arzt wann an der Reihe ist, steht auf der Internetseite der Tierärztekammer Westfalen-Lippe. Abgedeckt sind die Wochenenden, aber auch das Weihnachtsfest und Silvester. Der jeweilige Tierarzt beziehungsweise die jeweilige Tierärztin sind mit Telefonnummer aufgeführt. Und was bleibt Menschen im Kreis Paderborn wie Gila Albayrak-Ponta? Die sollten, rät Christoph Sudendey, in ihrer Tierarztpraxis konkret nachfragen, was sie tun sollen, wenn nachts und am Wochenende mit ihrem Liebling etwas ist.