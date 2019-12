Von Dietmar Kemper

Stefan Berens, zogen eine Bilanz des Wirtschaftsjahres, das vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 reichte. Demnach verdiente ein Betrieb durchschnittlich 24 Prozent weniger als zuvor und kam auf einen Gewinn von 47.280 Euro. Besonders angespannt ist die Situation bei den Milchviehbetrieben. Hier ging der Gewinn sogar um 37 Prozent zurück. Pro Liter Milch kassierten sie nur zwischen 33 und 36 Cent, auskömmlich wären, so Giesguth und Berens, 40 Cent und mehr. Wegen der Dürre hätten die Landwirte zudem verstärkt Futtermittel einkaufen müssen.

Bei den Preisen für Schweinefleisch entspannt sich die Situation

Bei Schweinefleisch sieht es so aus: Pro Kilo Schlachtgewicht flossen nur 1,30 Euro in die Kassen der Bauern. Allerdings hat sich hier die Lage in der zweiten Jahreshälfte 2019 deutlich gebessert. Jetzt gibt es zwei Euro, weil aufgrund der Schweinepest in China mit vielen Millionen getöteter Tiere eine hohe Nachfrage aus Europa besteht.

Bei einem Gewinn von nur 50.000 Euro hätten die Betriebe „keine Chance, Rücklagen zu bilden“, sagte Giesguth. Bauern müssten Steuern zahlen, sich selbst krankenversichern und Altersvorsorge betreiben. Wegen der Gesamtsituation halten sich die 1500 landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis Paderborn mit Neubauten zurück. „Nur sieben Investitionen im Bereich Schweinehaltung“ seien dafür ein deutliches Zeichen, betonte Berens. Die Zahl der Schweinehalter sank um zehn Prozent auf 385. Im Jahr 1990 habe es noch 1100 Sauenhalter gegeben, blickte Giesguth zurück.

Investiert wird kaum noch in Ställe, aber dafür vermehrt in Güllesilos. 17 Betriebe haben größere Lagerkapazitäten auf den Weg gebracht. Der Grund ist die Düngeverordnung, wegen der das Ausbringen von Dünger im Herbst verringert werden muss.

Giesguth beklagt „Verpolitisierung der Landwirtschaft“

Apropos Verordnungen: In ihnen sieht Giesguth den Hauptgrund dafür, dass Bauern die Lust an ihrem Beruf verlieren. „Immer mehr Auflagen prasseln auf die Landwirte ein“, sagte er und beklagte eine „Verpolitisierung der Landwirtschaft“. Gesellschaftliche Forderungen brächten den Berufsstand an den Rand, dabei würden 80 Prozent der Lebensmittel von der heimischen Landwirtschaft erzeugt – und das, so Giesguth, nachhaltig. Mehr Auflagen brächten auch mehr Bürokratie mit sich. Früher hätten drei Aktenordner gereicht, heute sei es ein Vielfaches mehr, weiß Giesguth, der selbst Landwirt ist.

Angesichts niedriger Preise für Milch und Schweinefleisch aufgrund der Macht der Lebensmittelkonzerne wie Aldi, Lidl und Rewe ist es nach Angaben der Experten keine Alternative mehr, auf Biolandwirtschaft umzuschwenken. „Bio ist mittlerweile auch eine Massenware geworden, solange es eine Nische war, konnte man gut davon leben“, sagte Johannes Giesguth.

Was können Landwirte tun? Noch kostensparender zu produzieren, funktioniere nicht mehr, sagte Berens: „Die Automatisierung ist schon weit fortgeschritten.“ Giesguth und er würden sich freuen, wenn die Verbraucher Lebensmittel mehr wertschätzten und Anbieter in der Region unterstützten. Fleisch für drei Euro auf einen Luxusgrill für 1000 Euro zu legen, das passe nicht zusammen.