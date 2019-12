Nachdem der Fahrer des Kombis einen Krampfanfall am Lenkrad hatte, steuerte sein Beifahrer das Fahrzeug in ein Gebüsch. Dort befreite die Feuerwehr den verletzten Fahrer. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Wegen eines Krampfanfalls während einer Autofahrt ist der Fahrer eines Kombis am Montagnachmittag in Paderborn-Schloß Neuhaus in ein Gebüsch gefahren. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Da das Auto gegen 16.40 Uhr auf der Dubelohstraße drohte, in den Gegenverkehr zu fahren, griff der Beifahrer geistesgegenwärtig in das Lenkrad und steuerte den PKW Richtung Gehweg. Allerdings kam der Kombi dort nicht zum Stehen, sondern fuhr noch etwa 25 Meter tief in das Buschwerk neben dem Gehweg hinein. Dort kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Allerdings war das Buschwerk so dicht um den Kombi, dass den Insassen ein Aussteigen nicht möglich war.

Während der Beifahrer unverletzt blieb, wurde der Fahrer vom Rettungsdienst soweit wie möglich versorgt. Währenddessen wurde von der Feuerwehr das Buschwerk und kleine Bäume mit einer Motorkettensäge entfernt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet sowie gesichert.

Nach einer ersten notärztlichen Versorgung des Fahrers wurde entschieden, diesen aufgrund seiner Verletzungsmuster so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach der technischen Rettung konnte der Fahrer dem Rettungsdienst übergeben werden und wurde in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Zu dem etwa 90-minütigen Einsatz rückte die hauptamtliche Feuerwehr Paderborn von der Wache Nord und der Löschzug Schloß Neuhaus aus. Insgesamt waren zwei Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Führungsdienst der Stufe C sowie diverse Fahrzeuge der Polizei im Einsatz.

Durch den Unfall kam es zu umfangreichen Verkehrsstörungen im Kreuzungsbereich Marienloher Straße und Dubelohstraße.