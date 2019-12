In der Krakostraße in Schloß Neuhaus hat sich die Bluttat im Juni ereignet. Foto: Ingo Schmitz

Von Ulrich Pfaff

Paderborn (WB). Es klingt wie ein Szenario aus einem Horrorfilm. Ein Mann mit einem Messer stürzt sich auf einen anderen, kriecht nach vorne stechend auf dem Bett hinter seinem schon tödlich getroffenen Opfer her. Und die Frau des um sein Leben kämpfenden Mannes muss alles mit ansehen. Für diese brutale Tat muss sich seit Dienstag ein 60-Jähriger in Paderborn vor dem Schwurgericht verantworten. Er ist der Cousin des Mannes, den er erstochen hat. Warum? Das weiß der Angeklagte offenbar nicht.

Vollendeter Mord im Zustand erheblich verminderter Schuld­fähigkeit – so sieht es die Staatsanwaltschaft. Wie es der 60-Jährige auf der Anklagebank sieht, erfährt man nicht. Er schweigt zu den Vorwürfen. Etwas später wird er der Familie des Opfers, die er mit gesenktem Kopf und matter Stimme um Entschuldigung bittet, sagen: „Ich weiß nicht, warum ich dorthin gegangen bin.“ Es klingt so, als ob er selbst fassungslos sei über diese Tat. Was vor dem Schwurgericht als sicher gilt: Der 60-Jährige hatte am Morgen des 22. Juni über eine geöffnete Terrassentür die Wohnung seines Cousins betreten, ging in das Schlafzimmer und stach auf den im Bett liegenden Mann ein.

„Wir wollten gerade den Tag besprechen“, berichtete die Frau des Getöteten im Zeugenstand. Ihr Mann habe sich zunächst mit einem Tritt gewehrt, dann den Angreifer gegen einen Schrank gedrückt. Im Handgemenge habe der 60-Jährige ihren Mann erneut mit dem Messer getroffen und ihr zugeschrien: „Du musst auch tot sein.“ Schließlich habe sich der Kampf aufs Bett verlagert, der 60-Jährige sei ihrem Mann über die Matratze nachgekrochen und habe immer wieder versucht zuzustechen: „Er krabbelte über das Bett wie ein Baby, und alles war voller Blut.“ Die Schreie der Frau alarmierten den noch im Hause lebenden Sohn, der seiner Mutter zu Hilfe kam – sein Vater brach wegen des hohen Blutverlusts zusammen.

Nachbar und Sohn überwältigen den Täter

Ein Nachbar kam hinzu und griff ein. Er schilderte die Szene so: Der Sterbende habe in seinem Blut auf der Bettkante gelegen, er habe zusammen mit dem 17-Jährigen versucht, den Angreifer zu fixieren, und die Ehefrau habe immer wieder mit der flachen Hand auf das Gesicht des 60-Jährigen geschlagen.

Zwei Stiche trafen den 50-Jährigen in die Brust. Einer davon führte innerhalb kurzer Zeit zum Tode: Die neun Zentimeter lange Klinge des Jagdmessers durchtrennte unterhalb des Schlüsselbeins eine starke Vene. Es habe dem Verletzten noch gelingen können, sich zu wehren, aber nach wenigen Minuten sei der Blutverlust so stark gewesen, dass er ohnmächtig geworden sei.

Der 60-Jährige hatte zur Tatzeit erheblich Alkohol im Blut: Knapp 2,3 Promille ergab eine Blutprobe zwei Stunden nach der Tat. Den Zeugen zufolge sprach er unauffällig. Der Lkw-Fahrer ist nach eigenen Worten seit 2014 nach einem Arbeitsunfall arbeitslos und trank zum Zeitpunkt der Tat täglich ein bis zwei Flaschen ­Wodka. Er sei oft unzufrieden gewesen, habe Arbeitslosigkeit und Spannungen innerhalb seiner eigenen Familie nicht gut weg­gesteckt, sagte die Frau des Getöteten. „Er hat nicht viel mehr im Leben als das Trinken und sich zu beschweren, wie schlecht die Leute sind. Mein Mann war sein liebster Cousin.“

Zwei weitere Prozesstage sind angesetzt, aber ein Urteil könnte schon an diesem Freitag fallen.