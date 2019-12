Nach ersten Angaben der Polizei sind bei dem Unfall kurz vor 10 Uhr zwei Lastwagen und ein Auto kollidiert. Ein Lkw war vermutlich aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und stieß mit den anderen beiden Fahrzeugen zusammen. Die drei Fahrer, die jeweils in den Fahrzeugen gesessen haben, sind durch die Wucht der Kollision in ihren Wracks eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Sattelschlepper hat die Leitplanke durchbrochen und liegt seitlich in Schräglage auf einer Böschung.

Die Polizei leitet den Verkehr an der Dubelohstraße und dem Diebesweg ab. Auf den Umleitungsstrecken haben sich längere Staus gebildet. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Weitere Informationen folgen.