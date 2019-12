Von Matthias Band

Paderborn (WB). Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, bessere Vernetzung zwischen Paderquellgebiet und Abdinghofplatz und vor allem weniger wuchtig zum Marienplatz hin – das sind Veränderungen, die sich aus der Bürgerbeteiligung zum Stadthausneubau am Marienplatz ergeben. Auch über die Fassade und über mehr Angebote für Kinder soll nachgedacht und beraten werden, sagte am Donnerstag Bürgermeister Michael Dreier (CDU) bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung.

Um zwei Fensterachsen soll das neue Verwaltungsgebäude zum Marienplatz hin zurückspringen. Das macht laut Stadt fast drei Meter aus. Damit beläuft sich der Abstand zwischen Marienplatz und Verwaltungsneubau auf 7,40 Meter, was eine Busspur weiterhin ermöglicht und eine offenere Situation zum Platz hin schaffen soll. Durch den Rücksprung gehen 300 Quadratmeter Nutzfläche verloren. Insgesamt soll das neue Gebäude nun über 8800 Quadratmeter Nutzfläche verfügen und Platz für 230 Arbeitsplätze haben.

26 Handlungsempfehlungen herausgefiltert

Was vorher auch so geplant war, aber nach Angaben der Stadt bislang nicht klar zur Geltung gekommen sei, ist die Planung der Gebäudehöhe. In der Mitte soll es sechsgeschossig sein, zur Straße Am Abdinghof hin aber nur viergeschossig. „Das macht einen Unterschied von 6,50 Metern zur jetzigen Gebäudehöhe in diesem Bereich aus“, sagte Projektleiter Jens Kamp. Dadurch erscheine das Gebäude nicht so massiv.

Etwa 70 Bürger hatten bei der Beteiligungsveranstaltung am 26. Oktober mitgemacht. Im Zuge eines zweiwöchigen Online-Dialogs wurden zudem 218 Hinweise zu fünf Themen abgegeben. 26 Prozent der Hinweise stammen nach Angaben der Stadt von vier Nutzern. Insgesamt besuchten die Internetseite „stadthaus-paderborn.de“ 1020 Menschen. Das Projektbüro Plankom, das sich um die Bürgerbeteiligung gekümmert hat, filterte aus 280 Aspekten 21 Handlungsfelder heraus. „Daraus haben wir 26 Handlungsempfehlungen abgeleitet“, erklärte Simone Neddermann von Plankom. Das Stadthaus sei eine große Chance für Paderborn. Das hätten auch die Bürger im Zuge der Beteiligung so empfunden.

Stadt rechnet aktuell mit Baukosten von insgesamt 69,5 Millionen Euro

Die Stadt rechnet aktuell mit Baukosten von insgesamt 69,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind 13,5 Millionen Euro für die Sanierung des Gebäudes, das ans Stadt­museum anschließt und aus den 1970er Jahren stammt. Für den Neubau kalkuliert die Stadt derzeit mit 49,5 Millionen Euro. Die Gebäude zum Marienplatz hin stammen zum Teil noch aus der Nachkriegszeit und sind laut Stadt „total marode“. Das restliche Geld soll unter anderem für die Aufwertung des Abdinghofplatzes und des Franz-Stock-Platzes verwendet werden. Der Haupteingang des neuen Stadthauses soll am Marienplatz liegen, weil das städtebaulich die sinnvollste Lösung sei, sagte Simone Neddermann. Nachgedacht werden soll zudem über eine Außengastronomie, auch ein Café auf dem Flachdach sowie eine Aussichtsplattform seien denkbar. Darüber hinaus soll über Angebote für ­Senioren und eine Anlaufstelle des Sozial- und Jugend­amtes nachgedacht werden.

Bürgermeister Dreier zog ein positives Fazit der Bürgerbeteiligung: „Sie war sehr erfolgreich. Wir haben viele gute Hinweise bekommen.“ Die Ergebnisse sind nun in eine Beschlussvorlage geflossen, die im Januar in den politischen Gremien diskutiert und beschlossen werden soll. Dreier betonte, dass der Stadthaus-Dialog der Politik und der Verwaltung sehr wichtig sei. „Wir wollen den Dialog auch im Rahmen der weiteren Planung kontinuierlich fortführen“, sagte Dreier. Am 30. Januar 2020 soll der Rat über die jetzige Planung abschließend beraten.

Neue Stadtverwaltung soll CO2-neutral werden

Das neue Stadthaus werde ein „Meilenstein für Paderborn“, sagte Dreier. Sören Lühr, Betriebsleiter des städtischen Gebäudemanagements, betonte, dass die neue Stadtverwaltung, die CO 2 -neutral werden soll, „Leuchtturmcharakter“ haben werde. „Wir planen ein zukunftsträchtiges Gebäude mit Vorbildcharakter“, sagte Lühr. So soll etwa die Heizungsanlage Energie aus der Pader beziehen. Wenn alles gut läuft, könnte der Abriss noch 2020 erfolgen, die eigentlichen Bauarbeiten dann 2021 beginnen. 2025 könnte das Stadthaus bezugsfertig sein. Die Mitarbeiter sollen nun nach und nach an die Pontanusstraße und an den Hoppenhof umziehen.

Wie berichtet, hatte der Rat im Juni den ursprüng­lichen Beschluss aufgehoben und eine Bürgerbeteiligung beschlossen. Zuvor hatte es massive Proteste gegen die Neubaupläne gegeben – vor allem wegen der geplanten Umgestaltung des Marienplatzes und der Fällung der Linden, was nun beides ausgeklammert wird. „Der Marienplatz bleibt in seiner heutigen Form erhalten“, betonte Dreier erneut. Über das weitere Vorgehen soll nach enger Abstimmung mit der St.-Liborius-Gemeinde als Eigentümerin des Marienplatzes zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.