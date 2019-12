Von Nicole von Prondzinski

Paderborn(WB). Backen, Bescherung, Bamilie, Barmonie – Für Jochen Malmsheimer sind dies alles Dinge, die mit dem Buchstaben „B“ beginnen und die das Weihnachtsfest hauptsächlich torpedieren. Seiner Erfahrung nach ist Weihnachten mehr stressig als besinnlich. Für das Publikum am Mittwochabend in der Paderhalle waren seine dargebrachten Beobachtungen vor allem eines: witzig.

„Weihnachten ist die perfekte Gelegenheit, alle privaten und häuslichen Katastrophen terminlich wunderschön zu bündeln“, so der wortgewandte Kabarettist mit großer Stimmkraft. Sei es der Kauf eines Weihnachtsbaumes, welcher noch auf dem Weg sämtliche Nadeln verliert, oder das Basteln von winterlicher Dekoration, die zu nichts anderem verleitet als der „Bastelflucht“ – der Kabarettist schaffte es mit bildreicher Sprache, das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei jagte ein Witz den nächsten – manchmal so schnell, dass die Zuhörer mit dem Lachen nicht hinterherkamen.

Ordentliche Portion Ironie

„Der Gemeindegesang ist ein Erlebnis von so spezieller Schönheit, dass es sich nicht jedem sofort erschließt.“ Mit einer ordentlichen Portion Ironie spottete Malmsheimer über unstimmigen Chorgesang, tsunamiartige Fluten an Spucke aus Querflöten und Liedtexten, in denen Jesus unbenannt wird: „Stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn ‚Owie‘ lacht.“

Trotz seiner vermeintlichen Abneigung der weihnachtlichen Musik gegenüber, scheint das Tiffany-Ensemble den Kabarettisten sichtlich zu überzeugen. Als sie eine jazzige Version von „Jingle Bells“ spielen, wird Malsheimer so stark von der Musik mitgerissen, dass sein ganzer Körper augenscheinlich mitswingen muss und er nicht in der Lage ist, einen Schluck Wasser aus seinem Glas zu trinken.

Jazz, Klassik, Pop und Weihnachtliches

Das Ensemble unter der Leitung von Uwe Rössler untermalte den Abend mit einer vielseitigen Auswahl an musikalischen Stücken. Die vier Streicher und Rössler am Flügel spielten neben weihnachtlichen Liedern querbeet Werke aus Jazz, Klassik und Pop.

Auch die Moderation oblag dem Pianisten, wobei er sich selbst und seine talentierten Musiker gern aufs Korn nahm. Obwohl er die Arrangements alle selbst geschrieben hatte, gab er vor, völlig unwissend zu sein und verhaspelte sich vermeintlich in Nebensächlichkeiten. Sein Humor passte damit perfekt zu Malmsheimers Programm.

Nicht nur die beiden Männer schienen wunderbar aufeinander eingespielt zu sein, ohne dabei zwanghaft zu wirken, auch die Musiker verbanden diese beiden Eigenschaften. An der ersten Violine spielte Sophie Moser, an der zweiten ihr Bruder Alwin Moser. Am Kontrabass saß Paul G. Ulrich und am Violoncello Ella Rohwer.

Nicht nur zu Weihnachten, scheint das familiäre Pflichtprogramm für Malmsheimer eine Quelle der Inspiration zu sein. Wenn er mit seinem Sohn die Waldorf-Krabbelgruppe besucht, trifft er auf „fleischgewordene Sackgassen der Evolution“, bei denen, wenn sie der seltenen Tätigkeit des Denkens nachgehen, „die Fontanelle knistert“. Aus dem Alltag mit Frau und Kindern wusste der Komiker einiges zu berichten, was die Zuhörer in der Paderhalle zum Lachen brachte.

Malmsheimer auch beim Kabarettfestival

Mit noch mehr witzigen Beobachtungen zum familiären Zusammenleben ist Malmsheimer das nächste Mal in Paderborn zu sehen am 20. Mai 2020 zum Kabarettfestival des Kulturbüros OWL „Paderborn macht ernst mit lustig“ mit seinem Programm „Halt mal, Schatz“.