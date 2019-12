Paderborn (WB/itz/upf). Zwölf Jahre Haft wegen Mordes: So lautet am Freitagmittag das Urteil am Paderborner Landgericht gegen einen gebürtigen Kasachen. Der 60-jährige Angeklagte Waldemar E. ist für schuldig befunden worden, seinen 50 Jahre alten Cousin im Schlaf erstochen zu haben.

Das Gericht ist demnach davon überzeugt, dass der Angeklagte heimtückisch gehandelt hat. Das Schwurgericht folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Der alkoholkranke Waldemar E. wird laut Urteil im Maßregelvollzug untergebracht. Bevor er eine Therapie machen kann, soll er zunächst vier Jahre in Haft verbringen.

Wie mehrfach berichtet, war Waldemar E. am Samstag, 22. Juni 2019, durch die geöffnete Terassentür in die Wohnung seines Cousins in Schloß Neuhaus eingedrungen. Im Schlafzimmer fiel er dann über den schlafenden Mann her und stach merfach zu. Die Frau des Opfers musste die Tat mit ansehen. Erst ihr Sohn und ein herbei geeilter Nachbar konnten den Täter überwältigen und festhalten, bis die Polizei kam.

Das Opfer verstarb noch am Tatort.