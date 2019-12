Paderborn (WB). „Es war die Lerche“, eine Komödie mit Musik von Ephraim Kishon, ist von Samstag, 28. Dezember, an im Deelenhaus in Paderborn zu sehen.

Was ist wahre Liebe? Wer weiß, vielleicht wird diese wichtige Frage zum Jahresende ja im Deelenhaus an der Krämerstraße beantwortet. Denn wer kennt es nicht, das berühmteste Liebespaar der Welt: Romeo und Julia. Was wäre nun, wenn die beiden dem Liebestod in letzter Minute von der Schippe gesprungen wären? Wenn sie nach vielen Ehejahren dem alltäglichen Trott und Joch anheimgefallen wären? In seiner Komödie „Es war die Lerche“ gibt mit Ephraim Kishon ein Großmeister der Komödie und Satire die Antwort.

Er zeigt auf seine typisch humorvolle Art das harte Los des Ehealltags: „Was willst Du essen?“ “Egal, irgendwas.“ “Bring Rettich mit!“ Romeo ist für Julia längst nicht mehr der beste Ehemann von allen. Als alternder Ballettlehrer reicht sein Einkommen nicht mal mehr für ein Dienstmädchen zur Entlastung seiner Ehehälfte, an deren Sex-Appeal der Zahn der Zeit auch nicht spurlos vorübergegangen ist.

Und so ist Romeos Liebe zu Julia der Zuneigung zu Lisa (seiner Wärmflasche) gewichen. Hinzu kommt, dass beide mittlerweile von einer pubertierend zickigen Tochter namens Lucretia geplagt werden. In dem endlosen Streit um Geld, Abwasch und die Kardinalfrage: „Liebst Du mich eigentlich noch?“, können auch der alte immer noch kräftig flirtende Pater Lorenzo und die ungebrochen lebhafte Amme nicht vermitteln.

Meisterwerk intelligenter Unterhaltung

Das wiederum ruft den Meister selbst auf den Plan: William Shakespeare. Erst dreht er sich nur in der Kiste. Doch dann zwingt ihn sein Geist, nach dem Rechten zu sehen. Aus seinem schönsten Liebesdrama ist ein Possenspiel geworden. Dem ist Einhalt zu gebieten! Immerzu dichtend, will er nun endlich dafür sorgen, dass sein Werk zur Vollendung kommt.

Was bei diesem nicht gerade blutarmen Autor nicht weniger bedeutet als: Die beiden müssen ein für alle Mal sterben. Und das hätte vielleicht auch geklappt, wenn William und Lucretia einander nie begegnet wären. Und so geht das Schicksal seine eigenen Wege und das zum großen Vergnügen des Publikums. Kishons satirische Komödie über die Tiefen und Untiefen einer Ehe entstand bereits 1973 und gilt auch heute noch als ein Meisterwerk intelligenter und amüsanter Unterhaltung. In einer Doppelrolle als Julia und Amme ist Ann-Britta Dohle zu sehen. Romeo und Pater Lorenzo spielt Manfred Schlaffer. Shakespeare ist Hans-Gilbert Reuß und Lucretia Luzi Madrid. Die Musik trägt René Madrid bei. Premiere ist am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die Silvesterveranstaltung ist ausverkauft. Karten sind im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz erhältlich. Veranstalter ist der Paderborner Kulturverein.