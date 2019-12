Von Kevin Müller

Paderborn (WB). Etwa 50 Obdachlose leben in Paderborn – jetzt soll ihnen eine neue Hilfe zur Verfügung gestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Stadt Paderborn, dem Caritasverband Paderborn, KIM – Soziale Arbeit Paderborn, der Bremer AG und der Initiative Little Home Köln werden fünf „Little Homes“ in der Stadt Paderborn errichtet. Die kleinen Wohnboxen sollen langfristig einen leichteren Einstieg zurück in die Gesellschaft unterstützen.