Bei dem Wohnungsbrand am Samstagmorgen ist eine Person verletzt worden. Foto: Ingo Schmitz

Paderborn (WB/itz). Bei einem Wohnungsbrand am Samstagmorgen in Paderborn ist ein 41-jähriger Mann nach Angaben der Feuerwehr verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus, in dem 29 Personen gemeldet sind, wurde komplett geräumt. Die Wohnung wurde schwer beschädigt.