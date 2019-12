Sabine Bergmaier freut sich: Würstchen und Geschenke für Bedürftige Menschen sind schon an Gleis 1 in den Räumen der Bahnhofsmission angekommen. Foto: Thomas Throenle

Paderborn (WB). Mit seiner jährlichen Solidaritätsaktion an der Krippe im Paderborner Dom hat das Metropolitankapitel in diesem Jahr die engagierte Arbeit der Paderborner Bahnhofsmission für bedürftige Menschen unterstützt.

Viele Dombesucher haben Geschenke für Bedürftige zur Krippe in der Bischofskirche des Erzbistums gebracht, zum Beispiel Kaffeepakete oder Schokolade, berichtet jetzt die Pressestelle des Erzbistums. An der Krippe ausgelegte Postkarten konnten für einen Weihnachtsgruß genutzt werden, der zu Weihnachten im Gastraum der Bahnhofsmission ausgehängt wird.

Gut erhaltene Kleidung, warme Jacken, Schuhe, Handschuhe, Mützen und Schals konnten direkt bei der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof an Gleis 1 abgegeben werden. Dompastor Dr. Nils Petrat überreichte den gefüllten Korb mit Spenden jetzt an Sabine Bergmaier vom Team der Bahnhofsmission.

Dankbar für die Unterstützung

„Durch die Solidaritätsaktion haben wir wieder Vorräte an Kleidung und Schuhen für bedürftige Menschen, die zu uns kommen und um Hilfe bitten“, freute sich Sabine Bergmaier. Die Schränke und sogar der Dachboden des kleinen Gebäudes der Bahnhofsmission an Gleis 1 seien voll.

„Wir sind den zahlreichen Menschen dankbar, die uns in diesem Advent unterstützen. So können wir Notleidende mit Jacken und Schuhen ausstatten. Unmittelbar Not zu lindern, ist ein gutes Gefühl. Wir sind froh, wenn wir etwas weitergeben können.“

Stolz öffnet Sabine Bergmaier den gefüllten Vorratsraum. „Weihnachten kann kommen: Das Weihnachtsessen aus Würstchen und Kartoffelsalat ist schon hier. Und die rund 120 Geschenke werden viel Freude auslösen bei unseren Gästen.“

500 gute Wünsche und 1000 Euro

Freude bereiten werden sicherlich zudem die 500 Wort-Geschenke von Menschen, die an der Paderborner Domkrippe einen Weihnachtsgruß aufgeschrieben haben. Auch diese überreichte Dompastor Dr. Nils Petrat an die Mitarbeiter der Paderborner Bahnhofsmission.

Dompastor Dr. Nils Petrat überreichte zudem einen Spenden-Scheck des Paderborner Metropolitankapitels in Höhe von 1000 Euro, um die Arbeit der Bahnhofsmission zu unterstützen.

„Dieses Geld ist der Grundstock für eine neue kleine Küche in unserer Einrichtung“, sagte Sabine Bergmaier. Auf diese Weise könnten nun bessere Bedingungen für das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter der Bahnhofsmission geschaffen werden.