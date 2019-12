Eine richtig geballte Ladung Comedy, Kabarett und Co. gab es jetzt in der Paderhalle mit den bekannten Protagonisten Ingo Oschmann und Jürgen Becker (Foto) sowie Nils Heinrich, Sarah Bosetti und Sebastian Krämer. Foto: Michael Welling

Von Michael Welling

Paderborn (WB). So viele bundesweit bekannte Comedy-Stars wie am Freitagabend standen wohl lange nicht mehr gemeinsam auf der Bühne der Paderhalle. Gastgeber Ingo Börchers (Bielefeld) präsentiert jährlich Mitte Dezember in Paderborn die WDR-Veranstaltung „Kabarett in der Region“. In diesem Jahr ging bereits die 33. Auflage mit einem Programm der Extraklasse über die Bühne.

Mit dabei waren Jürgen Becker, der Klaviervirtuose Sebastian Krämer, Comedy-Urgestein Ingo Oschmann, Sarah Bosetti und der Berliner Kabarettist und Blogger Nils Heinrich. Wobei der Begriff Region wie immer sehr dehnbar ist: Direkten Bezug zur Region hatten nur zwei der im Viertelstunden-Takt auftretenden Künstler. Sebastian Krämer stammt gebürtig aus Bad Oeynhausen, Ingo Oschmann ist gebürtiger Bielefelder wohnt aber inzwischen in Düsseldorf, Sarah Bosetti stammt aus Aachen und lebt ebenso wie Nils Heinrich in Berlin und Jürgen Becker ist ja bekanntlich Ur-Kölner. Kurz vorm Jahresende zogen diese unterschiedlichen Künstler ihre persönliche Bilanz 2019 zu Themen wie das Groko-Elend und kein Ende, Diesel-Chaos, Klimaangst oder aber zu oftmals zwerchfellerschütternden privaten Erlebnissen.

Merz scheitert an der AKK-Bewegung

Ingo Börchers war wie immer nicht nur Moderator des Abends, sondern auch mit eigenen Texten präsent. Fast schon legendär sein jährlicher Jahresrückblick im Schnelldurchlauf mit satirischen Spitzen wie „Merz scheiterte an der AKK-Bewegung“, „unter allen Arschgeigen ist Donald Trump die Stradivari“ oder „viele fahren mit dem SUV ins Fitnessstudio, um dann aufs Fahrrad zu steigen“.

Sarah Bosetti ist vor zwei Monaten Mutter geworden und gab sich in ihren Texten sehr persönlich. Brief an ihre Tochter, Verhältnis zu Brüdern aber auch Verarbeitungen ihr gegenüber im Internet geäußerten Schmähungen machten nachdenklich.

Höhere Autos gegen den Meeresspiegel

Wesentlich böser dagegen kam Nils Heinrich daher, der erst einmal in garstigen Zeilen gereimt über die Ostwestfalen und Niedersachsen herzog. Besonders Hameln hatte es ihm angetan, nicht nur dort „baut man die Autos höher, weil der Meeresspiegel steigt“. Sebastian Krämer täuschte mit virtuosem Klavierspiel über seine oftmals bitterbösen oder auch mal völlig sinnfreien Texte hinweg.

Die Publikumslieblinge des Abends kamen aber erst nach der Pause: Ingo Oschmann kokettierte mit seinem zunehmenden Alter und der damit einhergehenden Leibesfülle. Dementsprechende getuschelte Bemerkungen aus der ersten Zuschauerreihe nahm er gleich in seinen Beitrag auf, es sind diese pointiert anscheinend völlig ehrlichen Geschichten aus dem Alltag, die den Bielefelder so sehens- und liebenswert machten.

Eine Stadt wie Bielefeld verloren

Abräumer des Abends war dann Jürgen Becker, Kabarett-Urgestein, der alleine schon den Besuch des Kabarettreigens gelohnt hätte. Herrlich auf den Punkt gebracht analysierte er im Kölner Slang das Weltgeschehen, Ost- und Westdeutsche Befindlichkeiten und wandte sich in aller Deutlichkeit gegen Fremdenfeindlichkeit und das rechte Lager. „Hätten wir die Zuwanderung nicht, verlören wir statistisch gesehen jedes Jahr eine Stadt wie Bielefeld. Das war die gute Nachricht“.

Vielleicht einziges Manko des Abends: gefühlt zu viele Auftritte in zu kurzer Zeit. Inklusive Gastgeber sechs hochkarätige Künstler durch ein Zwei-Stunden-Programm zu schleusen, so interessant, abwechslungsreich und lustig es war, wurde irgendwie keinem der Künstler so richtig gerecht. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen hatten alle Besucher in der ausverkauften Halle richtig Spaß am Programm, was nicht nur der kräftige Schlussapplaus bewies. Zu hören ist das Ganze in der „Unterhaltung am Wochenende“ am 4. Januar von 15 Uhr an auf WDR 5.