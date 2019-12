Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich des Georg-Lucas-Weges mit dem Sennemühlenweg am Samstagmittag. Ein 76-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 13.44 Uhr mit einem Elektrorad auf dem Georg-Lucas-Weg in Richtung Delbrück unterwegs.

„Ohne sein Tempo zu reduzieren überquerte er den Sennemühlenweg“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer, der von dort aus in Richtung Paderborn-Sande unterwegs war, musste stark abbremsen und stürzte dabei über das Lenkrad. Er wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision kam es nicht.