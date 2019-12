Von Matthias Band

Paderborn (WB). Hektische Betriebsamkeit herrscht in der Zentrale der Paderborner Tafel. Gerade werden die Kisten für Bad Lippspringe verladen. 96 Haushalte werden aktuell in der Kurstadt versorgt, davon zwölf mit mehr als fünf Menschen. Die Zahl der Kunden bei den Tafeln ist in diesem Jahr nach Angaben des Bundesverbandes der Tafeln um zehn Prozent auf 1,6 Millionen Menschen gestiegen, davon 500.000 Kinder und Jugendliche. Besonders groß sei die Nachfrage von Rentnern. Dieser Trend zeichnet sich auch in Paderborn ab.

„Vor vier, fünf Jahren hatten wir etwa 2500 Kunden pro Woche, mittlerweile sind es gut 3000“, sagt Vera Jennebach (65), zweite Vorsitzende der Tafel Paderborn. Konkrete Daten zur Zahl der Rentner hat die Paderborner Tafel nicht. Vera Jennebach schätzt aber, dass mittlerweile gut 30 Prozent der Kunden Rentner seien. Vor ein paar Jahren seien es lediglich 20 Prozent gewesen.

Lagerist Antonio Caridad Izquierdo, einer von zwei Hauptamt­lichen, zieht die Kisten für Bad Lippspringe zum Transporter. Foto: Jörn Hannemann Lagerist Antonio Caridad Izquierdo, einer von zwei Hauptamt­lichen, zieht die Kisten für Bad Lippspringe zum Transporter. Foto: Jörn Hannemann

Etwa 120 Ehrenamtliche helfen derzeit bei der Tafel Paderborn, um die Lebensmittel zu sortieren und anschließend zu verteilen. Geschäftsführer Wolfgang Hildesheim und Lagerist Antonio Caridad Izquierdo sind hauptamtlich beschäftigt, der Rest arbeitet ehrenamtlich. Zudem verfügt die Tafel über fünf Bufdis, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel absolvieren, sowie fünf Ein-Euro-Jobber und fünf Mitarbeiter, die eine sogenannte Arbeitsgelegenheitsmaßnahme (AGH) durchlaufen. „Wir sind trotzdem immer zu wenig hier“, sagt Vera Jennebach, die sich seit vier Jahren ehrenamtlich bei der Tafel engagiert. „Ich wollte etwas für andere Menschen tun und bin so bei der Tafel gelandet“, sagt die 65-Jährige.

Zehn Ausgabestellen, die jeweils einen Tag in der Woche geöffnet sind, betreut die Tafel Paderborn in der Region, unter anderem in Schloß Neuhaus, Wewer, Elsen, Sennelager und eben in Bad Lippspringe. Für die Verteilung der Waren zu den Ausgabestellen stehen der Tafel sechs Transporter zur Verfügung – mit Kühlung, um die Kühlkette sicherzustellen. Im Zentrallager am Bayernweg, wo montags bis samstags von 13 bis 14 Uhr Lebensmittel ausgegeben werden, wird die Ware für den Transport zu den Ausgabestellen vorbereitet. Finanziert wird das Ganze über Spenden.

20 bis 30 Prozent der Kunden sind Flüchtlinge

Die Tafel-Mitarbeiter achten darauf, dass viel Gemüse, Obst und Salate dabei sind. Hinzu kommen Brote, Nudeln, Kartoffeln, Müsli und Eier. „Wir müssen vormittags schauen, wie viel und welche Waren wir haben. Das wissen wir morgens noch nicht“, erläutert Tafel-Kassenwartin Frieda Siemens (70). Jeder Tag sei anders. Zunächst einmal müsse die von den großen Supermärkten, Discountern, vom Großhandel und heimischen Bäckereien geholte Ware sortiert werden. „Der Sinn und Zweck unserer Arbeit treibt mich an“, sagt die 70-Jährige. Die Fahrer starten morgens um 7 Uhr, um 8 Uhr kommen die ersten Ehrenamtlichen zum Sortieren.

Pro Erwachsenem müssen zwei Euro bezahlt werden, Kinder sind frei. Wer bei der Tafel etwas ab­holen möchte, benötigt einen Einkommensnachweis und einen Ausweis. In der Regel seien alle, die vom Jobcenter oder vom ­Sozialamt Unterstützung erhalten, berechtigt, zur Tafel zu gehen. 20 bis 30 Prozent der Menschen, die das Angebot der Tafel Paderborn in Anspruch nehmen, seien inzwischen Flüchtlinge.

Die Weihnachtszeit sei auch bei der Tafel eine besondere Phase. Am vergangenen Donnerstag wurden zum Beispiel im Zuge der jährlich stattfindenden Weihnachtspäckchenaktion 800 Pakete – so viele wie noch nie – an Bedürftige verteilt. Oft seien Kaffee, Socken oder auch mal Stofftiere dabei. Vera Jennebach: „Wenn man sieht, wie die Menschen sich über die Weihnachtspäckchen freuen und wie dankbar sie sind, dann ist das ein sehr schönes Gefühl für uns.“