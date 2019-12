Von nun an im Einsatz: Polizeikommissarin Derya Taplick und Polizeihauptkommissar Matthias Petrikowski (Mitte) tragen die Bodycam an der Schulter. Der leitende Polizeidirektor Andreas Kornfeld (l.) und Landrat Manfred Müller freuen sich über das neue Einsatzmittel, das die Eigensicherung der Polizistinnen und Polizisten erhöht. Foto: Polizei

„Es geht darum, die Zahl gewalttätiger Übergriffe und Beleidigungen gegenüber den Polizistinnen und Polizisten zu verringern. Die Bodycam ist ein hervorragendes Einsatzmittel, um die Eigensicherung der Kollegen zu erhöhen. Wer weiß, dass er gefilmt wird, verhält sich anders“, ist Landrat Manfred Müller überzeugt. Ende September wurden die Kameras offiziell durch das nordrhein-westfälische Innenministerium vorgestellt. Das Land hat für den Einsatz der Technik in Zusammenarbeit mit allen Kreispolizeibehörden landesweit 336 neue Server eingerichtet, um die Datenmengen verarbeiten und die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen zu können.

Einsatz wird angekündigt

Getragen werden die Bodycams in Schulterhöhe an der Polizeiuniform. Sie lassen sich per Knopfdruck in kritischen Einsatzsituationen einschalten. Heimliche Aufnahmen sind nicht zulässig, der Einsatz der Kameras muss angekündigt werden. Das produzierte Filmmaterial wird in den Behörden im Anschluss automatisiert auf lokale Server übertragen und dabei von der Kamera gelöscht. Nach 14 Tagen löschen sich die Videos automatisch, es sei denn diese sind als Beweismittel bei der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erforderlich.

Videos löschen sich automatisch

Die Beamten der Paderborner Polizei wurden in den letzten Wochen intensiv im Umgang mit dem neuen Einsatzmittel geschult. „Auch die Kollegen müssen sich im Alltag an den Einsatz der Kameras gewöhnen. Daher waren uns die Schulungen so wichtig. Die täglichen Herausforderungen nehmen stetig zu, weshalb sich unsere Einsatzmittel weiterentwickeln müssen. Das ist durch die Bodycams gegeben“, betont Andreas Kornfeld, Leitender Polizeidirektor der Kreispolizeibehörde Paderborn.