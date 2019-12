Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Ein großer, flacher Bildschirm, neue Sicherheitsfeatures, eine Drive-Up-Funktion für Kunden, die mit dem Auto direkt vorfahren wollen, und je nach Bankinstitut eine farblich wechselnde LED-Beleuchtung: Die neueste Generation Geldautomat aus dem Hause Diebold-Nixdorf macht richtig was her.

Alle fünf Minuten rollt ein neues Gerät vom Band. Sie kommen weltweit zum Einsatz, verrät Jürgen Kisters, bei Diebold Nixdorf zuständig für das Marketing im globalen Bankengeschäft.

Was hat sich seit der Fusion von Wincor Nixdorf und dem US-Unternehmen Diebold verändert? Wenn man Jürgen Kisters dazu befragt, dann ist das eine ganze Menge. Vor allem die neue Generation Bankautomaten gehört dazu. Doch nicht nur das.

„Es betrifft vor allem die Art der Zusammenarbeit. Es gibt deutlich mehr Videokonferenzen. Und trotzdem fühlen sich die Besprechungen nicht weit weg an. Insgesamt gesehen hat sich das Tempo erhöht, und wir sind multikultureller unterwegs“, erklärt Kisters. Uwe Krause, bei Diebold Nixdorf im Bereich „Systems“ zuständig für Business Development, ergänzt: „Jede unternehmerische Entscheidung basiert ausschließlich auf Zahlen, Daten und Fakten und ist nicht politisch motiviert.“

Nach zehn Jahren eine neue Geldautomaten-Generation

Der Standort Paderborn könne im Gesamtgefüge des Unternehmens durchaus sehr selbstbewusst auftreten, stellt Kisters fest. „Die Mechatronik in den neuen Bankautomaten ist eine komplette Eigenleistung. Unsere Technologie ist die beste“, betont er.

Nach zehn Jahren ist jetzt eine neue Geldautomaten-Generation vorgestellt worden, die deutlich benutzerfreundlicher und sicherer sein soll. Das Interesse und der Beifall der Banken sei nach den ersten Präsentationen und Tests groß. Das komplette Handling sei ans Smartphone angelehnt. Und – ganz wichtig für die Banken – auch deren Mitarbeiter hätten es jetzt einfacher, die Geräte zu bedienen. Der Betreuungsaufwand sei reduziert worden, Fehler könnten einfacher behoben werden.

Drei Jahre Entwicklungsarbeit

Mehr als drei Jahre Entwicklungsarbeit in Hard- und Software seien in das Produkt geflossen, berichtet Kisters. Die Bedienelemente nehmen große Anleihen beim Smartphone. Und dieses kann nun auch zur Authentifizierung eingesetzt werden. Außerdem ist eine Möglichkeit zur Videoüberwachung integriert, die stets im Bildschirm anzeigen kann, was hinter dem Rücken des Kunden passiert, während dieser seine Geldgeschäfte tätigt. Auch das soll die Sicherheit erhöhen.

„Die Felderprobung der eingesetzten Recyclingtechnologie mit der Sparkasse Paderborn-Detmold ist äußerst erfolgreich verlaufen“, ist Diebold Nixdorf zufrieden. Die Verbesserungen zum vorherigen Modell seien erheblich.

Unter anderem wurde auch die Sicherheit gegen Gasexplosionen deutlich erhöht. Auch Software-Angriffe soll der Automat besser abwehren können.

100 Sensoren weisen frühzeitig auf drohende Reparaturen hin

Außerdem verfüge er über 100 Sensoren, die frühzeitig auf drohende Reparaturen hinweisen sollen – zum Beispiel dann, wenn Reibungsquotienten nicht mehr genau passten. Mit diesem Frühwarnsystem könnten spontane Ausfälle reduziert werden.

Hinzu komme, dass der Anteil der kombinierten Ein- und Auszahlungsgeräte deutlich zunehme. Der Vorteile: Durch die Einzahlungen reduziere sich die Häufigkeit des Nachfüllens der Geldkassetten. „Recycling“ wird das im Fachjargon genannt. Hierzulande seien die Einzahlungsgeräte noch in der Minderzahl, aber das ändere sich.

Ebenfalls eine Neuentwicklung ist ein Bankenterminal mit Kontoauszugsdrucker aus dem Hause Diebold Nixdorf. Getestet werden die Pilotgeräte derzeit bei Kreditinstituten in Soest und Herford.

Weltmarktbedarf an Geldautomaten kommt aus Paderborn

Der komplette Weltmarktbedarf an Geldautomaten wird übrigens zum größten Teil im Paderborner Werk produziert. Und die Produktion hat es in sich: Hier werden Bleche gebogen und elektronische Bauteile verbaut.

„Ein Geldautomat ist so komplex wie ein Kleinwagen. Er besteht aus 5000 Teilen“, sagt Kisters. Und nahezu vergleichbar mit einer Autoproduktion sieht es auch in den Hallen am Heinz-Nixdorf-Ring aus. Es ist keine Fließbandarbeit, sondern die Mitarbeiter arbeiten an einem Gerät, während dieses sich auf einer Schiene durch die Halle bewegt.

Spannendster Moment ist die Hochzeit – dann, wenn Bedienteil und Tresor zusammengefügt werden. Apropos Safe: Auch hier bietet die neue Generation erhebliche Produktionsvorteile. Gab es für das bisherige Modell je nach Variante mehr als 100 unterschiedliche Tresore, so gibt es jetzt nur noch 15 unterschiedliche Typen, was den Aufwand reduziert.

Die Auftragsbücher seien bereits gut gefüllt, sagt Jürgen Kisters. Von den neuen Automaten haben die so genannten Pilotkunden schon mehr als 1000 Stück bestellt.