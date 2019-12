Paderborn (epd). Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat am ersten Weihnachtsfeiertag zu Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe aufgerufen. Christen erfüllten ihren „unverzichtbaren Auftrag für die Menschheitsgeschichte“ dann, „wenn sie menschlich handeln, weil sie an die Menschwerdung Gottes glauben“, sagte Becker am Mittwoch im Paderborner Dom.