Bei dem Unfall auf der K38 (Stadtberg) in Paderborn Dahl ist ein Baum regelrecht zerteilt worden. Zwei Insassen wurden nach Angaben der Polizei schhwer verletzt. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag gefordert. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Kollision mit einem Baum am Mittwoch um 18 Uhr auf der K38 in Paderborn-Dahl.