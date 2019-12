Wie ist die Behörde aktuell aufgestellt?

Manfred Müller: Wir haben im Bereich der Direktion Kriminalität eine recht hohe Fluktuation durch Ruhestand. Wir haben uns aber sehr früh dazu Gedanken gemacht, damit nicht zu viel Erfahrungswissen verloren geht. Die Leute, die auch für die Erfolge verantwortlich waren, sind teilweise jetzt in Führungspositionen. Ich bin froh, dass das so gut geglückt ist. Dieser K-Bereich war mit beteiligt daran, als NRW-weit eine Einbruchserie beendet werden konnte. Das waren im wesentlichen überörtliche Tätergruppen, was zur Folge hatte, dass unsere Leute international tätig werden mussten. Das sind gute und hoch motivierte Leute, die das aufgedeckt haben. Wir waren in einer schwierigen Umbruchphase also sehr erfolgreich.

Andreas Kornfeld: Ebenso aufgeklärt haben wir jüngst die Serie von Raubüberfällen auf Spielhallen und Wettbüros sowie eine Serie von Pkw-Diebstählen, bei der in Minden drei Tatverdächtige festgenommen worden sind. Diese Erfolge sind auch auf internationale Kontakte zurückzuführen, die Kollegen in früheren Fällen auf einer Dienstreise geknüpft haben. Man merkt: Kriminalität ist längst nicht mehr ein lokales, sondern mindestens ein regionales aber auch nationales Thema. Und vieles ist eben auch international. Die Polizei muss auch hier Netzwerken.

Michael Biermann: Gleich zu Anfang des Jahres hat die Ermittlungsgruppe Mondeo eine Rumänin und zwei Albaner festgenommen, die für mindestens 32 Wohnungseinbrüche allein hier in der Region verantwortlich sind. Die sind alle inzwischen verurteilt. Viele Paderborner Ortsteile und andere Kommunen waren betroffen. Da hing wochenlange Arbeit hinter.

Wie kam es zu der Auslandsreise Ihrer Ermittler?

Kornfeld: Im Zuge von Ermittlungen sind Kontakte entstanden. Das kann man aber nicht alles telefonisch machen. Es gibt Regionen in einigen Ländern, wo ein ganzes Dorf ein gewisses Deliktsfeld besetzt. Von da aus wird operiert mit Dieben und Kurieren. Die Kriminellen agieren arbeitsteilig. Von dort aus werden ganze Phänomene gestaltet.

Müller: Manche dieser Phänomene sind wirklich ungewöhnlich, wie zum Beispiel die Einbruchserie in Elsen.

Kornfeld: Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da noch erfolgreich sein werden. Über unsere Ermittlungsansätze können wir aber derzeit nicht sprechen.

Welchen Anteil haben die Bürger an solchen Erfolgen?

Müller: Die Bürger können schon mit einfachen Mitteln mithelfen, Einbrüche zu verhindern. Ein Beispiel ist die Aktion „Lampe an“. In Elsen haben die Täter genau die Wohnungen aufgesucht, in denen es dunkel war. Die Einbrecher brauchen nicht viel Zeit: Sie räumen sich den Fluchtweg frei, öffnen Fenster und Türen, damit sie verschwinden können, wenn jemand nach Hause kommt.

Wie viele Fälle gab es denn im Jahr 2019?

Müller: Die Zahl der Einbrüche geht zurück. Wir hatten im vergangenen Jahr insgesamt 373 Einbrüche. Bis zum 31. Oktober 2019 waren es 218. 2015 hatten wir noch knapp 500. Hoch ist die Versuchsquote. Viele Wohnungseigentümer nutzen die Beratungen und rüsten den Einbruchschutz auf. Auch dieses Jahr werden wir wieder 500 Einzelberatungen durchführen.

Wie sieht es im Bereich der Gewaltdelikte aus?

Kornfeld: Insgesamt ist das unauffällig.

Müller: Nehmen wir mal das Beispiel Weihnachtsmarkt. Da war es in diesem Jahr deutlich ruhiger. Statt 63 hatten wir bis kurz vor dem 4. Advent nur 34 Diebstähle. Es gab bislang keinen Raub. Auch der Bereich der Körperverletzungen ist rückläufig gewesen und sank von elf auf vier Fälle. Sexualdelikte waren im vergangenen Jahr drei. Diesmal gab es keins. Auch Libori war ruhig.

Kornfeld: Dafür haben wir einiges investiert, denn die Polizeipräsenz ist schon deutlich höher – unter anderem am Westerntor.

Müller: Der Hauptschwerpunkt der Arbeit ist Paderborn mit dem inneren Ring. Das liegt auch an der gestiegenen Zahl an Feiern und Aktivitäten. Wir werden nicht umhin kommen, den Bereich der Ordnungspartnerschaft – sprich B.O.S.S. – weiter hochzuhalten und auch auszudehnen.

Die Demonstrationen haben zugenommen. Was bedeutet das für die Polizei?

Biermann: Das bedeutet eine Menge mehr Arbeit. Wir hatten 96 im Jahr 2018 und in diesem Jahr waren es 134. Dazu gehörten die Fridays-for-Future-Veranstaltungen, aber auch Mahnwachen oder die Bauerndemos.

Kornfeld: Jede Versammlung muss in der Polizeiverwaltung angemeldet werden. Jede Versammlung wird von uns aber auch vor Ort mit betreut.

Müller: Die Anmeldung dient ja auch zum Schutz der Veranstaltung, zum Beispiel wenn es zu einer Gegendemo kommen sollte.

Was hat Ihr Einsatzgeschehen in diesem Jahr noch belastet?

Kornfeld: Nach dem 9. Oktober, dem Anschlag in Halle, haben wir uns intensiv um die Synagoge hier in Paderborn gekümmert. Über viele Wochen haben wir einen 24-Stunden-Schutz am Objekt gewährleistet. Das war nötig, aber es ist personalaufwendig. In diesem Jahr ist sehr viel über Kinderpornografie gesprochen worden. Die Gefahr durch Islamismus, durch Rechtsextremismus ist aber weiterhin da.

Müller: Die Sperren auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt sind nötig, auch wenn es bei uns friedlich ist. Die Erfahrung zeigt aber: Einzeltäter sind nicht kalkulierbar.

Wie hat sich die Einrichtung der Südkreiswache etabliert?

Müller: Durch die Zusammenlegung der Wache in Büren mit dem Objektschutz Flughafen können wir nun den Südkreis noch besser bedienen und haben damit eine zweite 24-Stunden-Wache. Das sieht die Bevölkerung positiv. Die erste Hälfte der Wache in Büren ist umgebaut, die zweite kommt. Für das kommende Jahr ist eine öffentliche Vorstellung bei einem Tag der offenen Tür geplant.

Sie sprachen das Thema Kinderpornografie an. Gab es auch im Kreis Paderborn vermehrt Fälle?

Müller: Viele. Wir hatten etliche Hausdurchsuchungen. Wie im gesamten Land betraf es alle Bevölkerungsschichten.

Kornfeld: Im Zentrum solcher Ermittlungen steht immer die Frage, ob es noch einen aktuellen Missbrauchsfall gibt. Daher müssen wir die Daten schnell auswerten. Außerdem wurde im Fall Lügde gegen einen Tatverdächtigen aus dem Kreis Paderborn ermittelt. Insgesamt hat sich das Aufkommen von Hinweisen deutlich erhöht. Eltern und Erzieher sind sensibilisiert.

Auch ein Polizist aus Ihren eigenen Reihen hat kinderpornografisches Material besessen und hat einen Strafbefehl über 8000 Euro inzwischen akzeptiert. Damit gilt er als vorbestraft. Wie geht es nun weiter?

Kornfeld: Jetzt sind die disziplinarrechtlichen Maßnahmen zu prüfen. Das Verfahren ist eingeleitet. Wir gehen hier nicht von einem geringfügigen Fall aus. Auch der Innenminister hat ja gesagt, dass solche Personen nicht bei der Polizei bleiben sollen. Zu entscheiden hat das die Disziplinarkammer in Minden. Das kann bis zu zwei Jahre dauern. Das ist zu lange, liegt aber nicht in unseren Händen.

Wie sieht es mit dem Polizisten aus, der der Reichsbürger-Szene nahe stehen soll und der seit November suspendiert ist?

Kornfeld: In diesem Fall ist noch die gesamte Bandbreite möglich.

Bekommt der Beschuldigte trotz Suspendierung weiter Bezüge?

Kornfeld: Wenn eine Entfernung aus dem Dienst angestrebt wird, können die Dienstbezüge zumindest teilweise einbehalten werden.

Es gab ja auch noch den Fall mit dem IT-Mitarbeiter, der ebenfalls unter Kinderporno-Verdacht steht. So gesehen war es wohl ein rabenschwarzes Jahr für Sie?

Kornfeld: Solche Sachen braucht keiner. Aber sie passieren – auch in anderen Institutionen. Aber die Art und Weise, wie wir die Fälle aufgearbeitet haben, wie schnell wir reagiert haben und mit dem, was wir dann geleistet haben, sind wir schon recht zufrieden. Natürlich prüfen wir, was ist bei uns passiert. Dies ist noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Bis jetzt hat es aber vom Ministerium noch keine große Schelte gegeben. Letzten Endes wissen wir, dass auch die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Aber mit dem Disziplinarrecht haben wir die Möglichkeit, darauf gesondert zu reagieren.

Sowohl beim Reichsbürger als auch beim IT-Mitarbeiter sind interne Hinweise gekommen. Wie finden Sie das?

Müller: Ja, das finde ich außergewöhnlich. Darauf bin ich ein bisschen stolz, dass die Mitarbeiter gesagt haben: Da stimmt etwas nicht. Wir tragen das nicht mit. Wir stehen als Polizei für den Rechtsstaat. Ich habe mich ausdrücklich bei den Beamten, denen das aufgefallen ist, bedankt. In der Kollegenschaft herrscht die richtige Einstellung.

Kornfeld: Um es noch einmal zu betonen: Die drei Fälle haben sehr geschmerzt. Und sie belasten auch die Kollegen, die hier ihre Arbeit verrichten. Die Öffentlichkeit reagiert darauf und will wissen: Was läuft bei der Paderborner Polizei? Und gleichzeitig hat man tolle Ermittlungserfolge, die durch das Fehlverhalten einzelner in den Hintergrund gedrängt werden.

Wie gehen Sie mit dem Thema Reichsbürger nun weiter in der Behörde um?

Kornfeld: Wir schauen uns genau an, wie es dazu gekommen ist. Wir untersuchen auch, wo Führung eine Rolle spielt. Die Fälle wirken fort. Aber grundsätzlich haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Sonst wäre uns der Fall auch nicht bekannt geworden.