Paderborn (WB). Brennende Balkone, Wohnungen oder Häuser, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle: Den etwa 2500 aktiven Feuerwehr­angehörigen im Kreis Paderborn steht zu Silvester die arbeitsreichste Nacht des Jahres bevor. Häufig werden Brände dabei durch den unachtsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht, die in diesem Jahr von diesem Samstag, 28. Dezember, an verkauft werden dürfen, teilt die Polizei mit.

Nicht geprüfte Knallkörper – illegal eingeführt oder auch selbst gebastelt – stellten eine besondere Gefahr dar, berichtet Kreisbrandmeister Elmar Keuter, zugleich Vorsitzender des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Paderborn. Vor allem Minderjährige seien von Feuerwerkskörpern fasziniert. Erwachsene sollten daher mit ihren Kindern über die Gefahren reden, die davon ausgingen, sagt Keuter. Wer umsichtig und verantwortungsvoll mit Böllern umgehe, könne als Vorbild manch schwere Verletzung verhindern.

Experten des Wetterdienstes Wetteronline prognostizieren, dass es von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern zum Jahreswechsel windstill wird. Genau das sei ein Problem: „Die bodennahe Kaltluft wird sich innerhalb von Minuten durch das Feuerwerk mit großen Mengen von Feinstaub anreichern. Vor allem in Flusstälern und in Orten, wo intensiv Feuerwerk abgebrannt wird, bildet sich in kürzester Zeit dichter Nebel“, erläutert Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher von Wetteronline Dabei werde die Sichtweite abrupt auf unter zehn Meter sinken. Dies schränke nicht nur die Sicht auf das Feuerwerk ein, sondern stelle auch eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Die hohen Feinstaubmengen könnten zudem gesundheitsschädlich sein, da der nicht vorhandene Wind die Schadstoffe nicht großflächig verbreite.

Der Verband der Feuerwehren im Kreis gibt folgende Tipps für eine möglichst sichere Feier: