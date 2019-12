Die Einsatzkräfte verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers in der Garage. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Die Feuerwehr Paderborn ist am Sonntag gegen 16.04 Uhr zu einem Garagenbrand in der Straße Niedernhof in Paderborn-Wewer alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte des Löschzugs Wewer brannte eine Mülltonne innerhalb der Garage.