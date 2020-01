Paderborn (WB). Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker hat zum Jahreswechsel an die Begrenztheit der Zeit erinnert. Die Zeit sei „wie ein begrenzter Vorrat an Jahren, der uns geschenkt ist“, mahnte Becker in seiner Predigt am Silvesterabend im Pader­borner Dom. Sie falle uns zu wie ein Geschenk des Himmels, wer die Zeit auf diese Weise erfahre, könne sich gelassen der Gegenwart zuwenden, sagte der Erz­bischof. Zeit könne zum kostbaren Geschenk werden, das Menschen füreinander haben.