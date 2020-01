Paderborn (WB/han). Die letzten Silvesterböller waren wohl gerade verklungen, als Helena ihren ersten Schrei in die Welt schickte. Um 1.32 Uhr am Neujahrsmorgen ist das Mädchen in der Frauen- und Kinderklinik St. Louise in Paderborn geboren – und damit das erste Baby des neuen Jahres im Kreis Paderborn.