Unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern soll den Brand in der Paderborner Bleichstraße in der Silvesternacht ausgelöst haben. Foto: Feuerwehr

Paderborn/Bad Lippspringe (WB). Die Brandursache des Feuers an der Bleichstraße in Paderborn ist geklärt. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Das Feuer, bei dem ein Carport, drei Autos und die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Silvesternacht beschädigt wurden, ist auf den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 35.000 Euro.

Bei den anderen zwei größeren Bränden in der Silvesternacht hat die Polizei einen Sachverständigen zu ihren Ermittlungen hinzugezogen. Die Untersuchungen zur Klärung der Brandursachen an der Armininusstraße in Bad Lippspringe (Hotel) sowie am Obermeiersfeld in Paderborn-Sande (Firmenhalle) sollen in der kommenden Woche mit dem Experten fortgesetzt werden.