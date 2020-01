Paderborn (WB). Schon wieder ein Einsatz für die Paderborner Feuerwehr! Am Freitag wurden die Einsatzkräfte um 17.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Husener Straße alarmiert. Das Prekäre an der Situation: Der Bewohner befand sich in der völlig verrauchten Wohnung und musste von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.